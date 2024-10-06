海洋監偵指揮部雷達站士兵酒駕 警以現行犯逮捕…軍方：嚴懲汰除
海軍海洋監偵指揮部富岡雷達站，1名士兵今天休假在營外騎乘機車上路，遭警攔檢發現酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦；軍方表示，酒駕零容忍，懲處待人評會決議，原則上將予汰除。
隸屬海軍艦隊指揮部的海洋監偵指揮部富岡雷達站負責東部外海監控，在海洋監偵指揮部第三中隊富岡雷達站服役楊男，軍階一等兵，今天凌晨近4時左右渾身酒氣騎乘機車行經台東市新生路、南京路口時，遭警方攔檢，酒測值高達每公升0.54毫克，警方以現行犯當場逮捕，訊後依公共危險罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。
對此，軍方表達酒駕零容忍態度，將配合檢警調查，並依刑懲併行原則重懲列汰，懲處待人評會決議，原則上予以汰除。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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