海洋監偵指揮部雷達站士兵酒駕 警以現行犯逮捕…軍方：嚴懲汰除

我國對美採購單人肩射式FIM-92刺針防空飛彈，傳聞納入作戰區防空作戰中心（TAAOC）整體指揮管制運用，希望利用便攜式的RTU防情顯示器，接受國造蜂眼雷達或天兵雷達所獲得目標情資，擔負城鎮野戰防空任務。傳美國方面因素，刺針飛彈僅規畫單一部隊野戰防空，未納入作戰區整體防空指揮管制。...

2024-10-06 07:30