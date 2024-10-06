解放軍隨時封鎖台灣？ 專家：我應小心應變

海軍總司令唐華最近接受外媒專訪，強調「解放軍隨時可以封鎖台灣」，加上前國防部長邱國正曾經表示，常「擔心到睡不著覺」，軍事領袖都這麼公開說，兩岸是否真的已經劍拔弩張？對此，戰略專家廖天威6日受訪時指出，唐華受訪是顯示我國因應中國威脅的時間與空間都正逐漸被壓縮，政府除了強化社會防衛，也不能放棄傳統軍力加強，更要建立政治溝通管道。軍事專家揭仲受訪時也強調，唐華所言非虛，共軍對台壓力逐漸增強。

要將兩岸問題區域化

海軍司令唐華接受《經濟學人》專訪，形容解放軍目前是「蟒蛇戰略」，行動緩慢但明確，持續增加在台灣周邊的軍事存在，並可隨時封鎖台灣！唐華指出，解放軍不斷增加演習的頻度，以及軍機軍艦在台海出沒的次數，我國防部逐日逐次的提醒，但台灣民眾恐早已疲乏、失去戒心，是必須要警惕的部份。

對此，中華亞太安全治理學會理事廖天威受訪時指出，唐華能夠受訪並講出如此內容，就是要示警各方注意中國解放軍的威脅。他說，從《經濟學人》報導與海軍司令部新聞稿事後的加註可發現，唐華希望將台海從兩岸問題變成區域問題，目的在向國際示警。廖天威強調，唐華受訪透露的重點是，台灣面臨解放軍海空封鎖時，應變的時間與空間已經愈來愈小。

增加因應共軍空間

「解放軍對台除了封鎖，恐還會進行點穴戰的精準打擊！」廖天威指出，除了針對關鍵設施外，解放軍還可以針對鬆懈心防的離島進行快速打擊，讓國際束手無策。他也指出，雖然共軍明顯跨越台海中線是在美國前眾議院議長裴洛西訪台後，但其實過去的軍機艦繞台，都已經有做了許多演練與戰備警巡，「蟒蛇可以隨時吐信，」廖天威說。

廖天威建議，政府應該尋找更多活路與出路，並假設各種不同的情境因應兩岸變局。他舉例說，官方針對兩岸時事的表態，應該做好軍事、社會動員等準備再行因應。但他也說，危機處理是軍事與政治危機的總和，兩岸的情境仍在高度變動中，政府要更小心的應變。

不會主動挑起衝突

「兩岸不能放棄對話的選項！」廖天威說，適當強化我國軍備是必要的，但不能將兩岸所有的接觸都視為投降，這樣相當危險。他也分析，總統賴清德目前正籌組「全社會動員防衛委員會」，但面對台海衝突不能僅有設想單一劇本，除了民防以外，軍隊的強化也不能偏廢，才能讓我國因應解放軍壓迫的空間與時間增加。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正則表示，解放軍雖具備一定能力在台海執行局部封鎖，不過「全面封鎖」和「局部的隔離」有不同意義，全面封鎖已是準戰爭行為，且是相當困難的海上作戰行動。他解讀，唐華的說法不是要和海軍專家探討封鎖能力，而是要表達我方不會主動挑起台海的爭端。

共軍對台壓力大增

中華戰略前瞻協會研究員揭仲受訪時則指出，唐華總司令對共軍活動的描述一點都不誇張，事實上從今年2月以來，共軍在台灣周邊的活動，呈現「軍艦常態性部署的數量倍增」、「機艦聯合戰備警巡常態化」，與「派遣大規模機群進入台灣周邊頻率大增」等三大趨勢，「演練戰時任務」的意味越來越濃厚。

「共軍對台壓力愈來愈大！」揭仲分析，從近期共軍在台灣周邊活動的三大趨勢，可看出共軍採取措施提升應付突發狀況之海空戰備兵力的數量與迅速出擊能力，以便有需要時能在短時間內派遣更多的兵力、更快地抵達指定的戰術位置，實施「聯合封鎖作戰」切斷我對外海空交通，或是對我政府施加高強度的壓力。

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