快訊

闊別9年！ 江蕙國慶晚會獻唱哽咽：真的很想在台上待久一點

國慶晚會致詞 賴總統：中華人民共和國不可能成為中華民國人民的祖國

歐洲驚魂記…嘉義旅行團遊克羅埃西亞遭丟包 被迫多付187萬才脫困

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶大會明日下午總統府前預演 空中機隊今日進駐

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國慶預演前夕，空軍AJT勇鷹高教機進駐新竹空軍基地。圖／在地航迷提供
國慶預演前夕，空軍AJT勇鷹高教機進駐新竹空軍基地。圖／在地航迷提供

國慶前夕，各項準備工作緊鑼密鼓籌備中，參加今年國慶空中操演的空中機隊，受到「山陀兒」颱風滯留多天而打亂行程，今天上午趁天氣好轉進駐新竹空軍基地及台北松山機場，國慶籌備會明天下午將在總統府前舉辦總預演活動，開放民眾參觀。

今年國慶大會空中動態分別由空軍AJT勇鷹高級教練機5架擔任開場衝場、雷虎小組7架AT-3教練機將在活動壓軸時以藍白紅三色噴煙飛越總統府上空；另外陸軍CH-47運輸直升機將再次吊掛巨幅國旗，由UH-60M黑鷹直升機伴飛於唱國歌時飛越總統府前廣場。

受到山陀兒颱風影響，原定10月2日、4日的空中半兵力、全兵力預演陸續取消，直到今天上午天氣好轉，來自台東的8架勇鷹機以及岡山起飛的13架AT-3教練機陸續飛抵空軍新竹基地，同一時間陸航直升機隊也進駐台北松山機場，現場吸引不少死忠航迷等待拍攝。由於AT-3教練機預計接隨著勇鷹機的交機進度逐步除役，航迷間也互相走告「拍一次少一次」。

同時，參加國慶大會的三軍樂儀隊今天下午也在中正紀念堂自由廣場進行公開操演，三軍儀隊搭配國軍聯合樂隊演奏「闊步前行」以及「陸軍健兒」、「海上進行曲」及「壯志凌霄」等三軍代表性軍歌，第二階段則演奏「攜手飛揚進行曲」、「越洋情誼進行曲」、「皇家澳洲海軍進行曲」、「國光進行曲」等四首國內外知名進行曲。

國慶籌備會預計明天下午在總統府前進行國慶大會總預演，開放民眾參觀。包括北一女中樂儀旗隊、陸軍專校戰鼓隊、陸軍333旅「萬金龍」、中華職棒啦啦隊、憲兵快反連重機車隊等表演團體都將登場演出。

依照慶籌會規劃，勇鷹機隊將於下午1點35分由西向東、從總統府後方飛越會場上空；直升機國旗機隊於2點30分通過府前；壓軸的雷虎小組AT-3將於3點50分循勇鷹機隊的航線通過會場上空。已經陸續有航迷、攝影迷往台北市周圍的劍潭山、象山甚至台北101觀景台等高處尋找合適的拍攝景點。

國慶大會週日(6日)下午將舉行總預演，慶籌會公布預演時程。圖／中華民國讚國慶臉書
國慶大會週日(6日)下午將舉行總預演，慶籌會公布預演時程。圖／中華民國讚國慶臉書
國慶預演前夕，空軍雷虎小組AT-3教練機進駐新竹空軍基地。圖／在地航迷提供
國慶預演前夕，空軍雷虎小組AT-3教練機進駐新竹空軍基地。圖／在地航迷提供

AT-3 勇鷹 國慶 總統府 黑鷹直升機

延伸閱讀

國慶晚會賴清德刻意不唱國歌？ 總統府：惡意扭曲

山陀兒腳步慢 週五國慶空中全兵力預演取消

配合國慶空中操演 松山機場這4天部分航班將異動

三軍樂儀隊國慶預演 國人創作進行曲取代爭議日本軍歌

相關新聞

國慶大會明日下午總統府前預演 空中機隊今日進駐

國慶前夕，各項準備工作緊鑼密鼓籌備中，參加今年國慶空中操演的空中機隊，受到「山陀兒」颱風滯留多天而打亂行程，今天上午趁天...

李文忠：北京對台海 採取隔離非封鎖

國防安全研究院執行長李文忠今天表示，解放軍攻台戰略是速戰速決；而台海是國際重要航道，北京會採取隔離而非封鎖，封鎖比較可能...

海軍司令指共軍隨時可封鎖台灣 李彥秀：販售亡國感

海軍司令唐華接受英國「經濟學人」專訪時指出，解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」施壓台灣，解放軍已準備好「只要願意...

李文忠：中共明擺企圖佔領台灣 但短期內不致發生

國防安全研究院執行長李文忠昨日表示，長期來看，中共企圖佔領台灣，這是明擺的事，短期內不致發生，但機艦騷擾、灰色作戰、混和...

颱風剛過中共機艦再次現身 16機艦出海 國軍監控

「山陀兒」颱風過後，共機再次現身台海，國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計有13架次中共軍機、3艘次共艦持續在台海周邊...

美國大選後台美關係是倚美還是疑美 調查局研討會將供政府參考

美國總統大選將於11月5日舉行，不僅備受全球關注，選舉結果會否影響美國未來對台政策的走向，是國內學者專關心議題，調查局昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。