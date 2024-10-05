國慶大會明日下午總統府前預演 空中機隊今日進駐

國慶前夕，各項準備工作緊鑼密鼓籌備中，參加今年國慶空中操演的空中機隊，受到「山陀兒」颱風滯留多天而打亂行程，今天上午趁天氣好轉進駐新竹空軍基地及台北松山機場，國慶籌備會明天下午將在總統府前舉辦總預演活動，開放民眾參觀。

今年國慶大會空中動態分別由空軍AJT勇鷹高級教練機5架擔任開場衝場、雷虎小組7架AT-3教練機將在活動壓軸時以藍白紅三色噴煙飛越總統府上空；另外陸軍CH-47運輸直升機將再次吊掛巨幅國旗，由UH-60M黑鷹直升機伴飛於唱國歌時飛越總統府前廣場。

受到山陀兒颱風影響，原定10月2日、4日的空中半兵力、全兵力預演陸續取消，直到今天上午天氣好轉，來自台東的8架勇鷹機以及岡山起飛的13架AT-3教練機陸續飛抵空軍新竹基地，同一時間陸航直升機隊也進駐台北松山機場，現場吸引不少死忠航迷等待拍攝。由於AT-3教練機預計接隨著勇鷹機的交機進度逐步除役，航迷間也互相走告「拍一次少一次」。

同時，參加國慶大會的三軍樂儀隊今天下午也在中正紀念堂自由廣場進行公開操演，三軍儀隊搭配國軍聯合樂隊演奏「闊步前行」以及「陸軍健兒」、「海上進行曲」及「壯志凌霄」等三軍代表性軍歌，第二階段則演奏「攜手飛揚進行曲」、「越洋情誼進行曲」、「皇家澳洲海軍進行曲」、「國光進行曲」等四首國內外知名進行曲。

國慶籌備會預計明天下午在總統府前進行國慶大會總預演，開放民眾參觀。包括北一女中樂儀旗隊、陸軍專校戰鼓隊、陸軍333旅「萬金龍」、中華職棒啦啦隊、憲兵快反連重機車隊等表演團體都將登場演出。