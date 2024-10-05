長泰19號操演28日登場 比照漢光24小時訓練不間斷

國軍地面部隊重大演習「長泰19號操演」定10月28日登場，北部六軍團擔任統裁部，中部裝甲586旅與南部機步333旅舉行聯兵旅對抗，此次比照漢光40號精神，進行24小時不間斷、強化夜間訓練等實戰化演練。

另外，第三作戰區（六軍團）指揮官李天龍中將近日主持長泰19號操演會報時提及將驗證「後支力」。學者蘇紫雲推測，此次為期14天的教育召集官兵，將首度參與「長」字輩演訓，此舉能提升整體部隊戰力，更可有效建立「常後一體、平戰結合」的效益。

國軍去年恢復中斷6年陸軍旅級演習，實施機步269旅與陸戰99旅進行對抗的「長青17號操演」，今年則由六軍團進行「長泰19號操演」，將由南、中部兩個陸軍聯兵旅跨區對抗，規劃將於10月28日至11月1日間實施（10月27日下達戰術機動命令）。

相關人士告訴中央社記者，此次由駐防中部的裝甲586旅、南部機步333旅兩個聯兵旅進行對抗，並由六軍團擔任統裁部，且相較過往，無論是演練形式、出動的兵力均為歷年之最，以磨練聯兵旅的指揮參謀、戰術戰法、連級戰鬥作為等，陸軍航特部也將支援這次操演。

相關人士進一步說明，因應近年敵情威脅，此次長泰19號將比照漢光40號操演精神，實施24小時不間斷、夜間訓練等實戰化訓練，藉此磨練官兵對於狀況的應處與應對。

青年日報近日報導，第三作戰區（六軍團）指揮官李天龍中將日前在龍勝營區主持「長泰19號操演管制會議」時表示，長泰操演以強化部隊實戰化訓練為目的，並結合作戰場景設計想定，磨練旅級以下部隊指揮官決策與幕僚參謀作業能力，達成為戰而訓目標。

李天龍強調，聯兵旅對抗為模擬戰場真實景況實戰化訓練，各部隊應透過戰場情報準備及指參作業程序，強化部隊「攻擊、防禦、遭遇、追擊、轉進」等作戰實務，驗證「情報鏈、指揮鏈、擊殺鏈、通信鏈、後支力」及聯合作戰計畫執行效能，因應作戰需求，提升整體部隊戰力。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時提到，「長」字輩的演習有其價值，能讓旅級單位以指揮所為核心，調動所屬聯兵營加入演訓，不僅可一次磨練旅營指揮官、參謀，也能讓部隊實兵單位接受訓練。

蘇紫雲指出，李天龍提及「後支力（後續支援能力）」，加上總統賴清德近日召開全社會防衛韌性委員會，合理推測這次的長泰操演，將首度結合為期14天教育召集的後備部隊進行訓練，不僅可驗證緊急召集、訓練、守備等能量，在達到嚇阻作用外，也能進行例如北約後備部隊在演習時，動員後備軍醫、衛生單位進行疫苗接種，乃至於疫情間實際進行的防疫工作。

長泰、長青、長勝為國軍地面部隊重要演習，區分紅藍軍對抗及統裁部等角色。北部六軍團主辦稱「長泰操演」，中部十軍團主辦稱「長青操演」，南部八軍團主辦稱「長勝操演」。