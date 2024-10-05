立院排秘密會議 邀顧立雄報告精進軍購作為

美商雷神遭控高報對台軍售價格，立委質疑國防部的訊息揭露不透明。針對雷神軍售一案，立法院外交及國防委員會召委、民眾黨立委林憶君7日安排召開秘密會議，屆時將邀國防部長顧立雄報告軍購精進作為。

媒體報導，美國售台武器疑涉「國際詐欺」，雷神公司抬高價格並要台灣吞下，項目包括飛彈及雷達系統。國防部1日表示，目前美國司法部已與廠商達成認罪協商，並返還不當得利給台灣，但所謂隱瞞、掩蓋均屬不實訊息，更是結合中國國慶時機釋出，操作疑美論跡證明顯。

儘管美國司法部已與廠商認罪協商，但民進黨立委王定宇日前指出，台灣國防部的訊息揭露不透明也不完整，應加強買方比價、核價、查價能力，避免被當冤大頭。

值得注意的是，接任立法院外交及國防委員會召委的林憶君7日將首度主持會議，當天委員會除邀請顧立雄提出台美國防工業會議成效報告外，也將召開秘密會議，主題為「針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」。

林憶君受訪表示，首次主持委員會的心情確實有些緊張，感受到「任重道遠」的責任，但她已做足功課，就像職棒球員一樣「球來就打」。

談及議程安排，林憶君表示，除討論美國與台灣的防衛合作、國防採購流程，也要釐清軍購真相，並監督國防部在軍購的獨立評估機制，以便確保稅金是否合理運用。

至於立法院外交國防委員會7日進行方式，據了解，上午9時將先請顧立雄報告台美國防工業會議成效，隨後便清場召開雷神軍售案的秘密會議，至上午10時後再進行可對外公開的立委質詢段落。