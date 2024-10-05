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國防部：台灣軍工技術能與美方合作達成雙贏

中央社／ 台北5日電

國防部今天表示，副部長徐衍璞上將9月赴美出席台美國防工業研討會，國防部除強調台灣高科技軍工產能能與美方加強共同合作外，美方也表達台美關係穩固，將協助籌獲符合台灣防衛作戰需求的武器裝備。

國防部長顧立雄10月7日將赴立法院外交及國防委員會專案報告「台美國防工業會議成效及合作現況與未來展望」，報告書今天已送抵各立法委員辦公室。同時，當天也將進行「美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」機密報告。

國防部在書面報告中指出，「台美國防工業研討會」9月22至24日在美國賓州費城召開，國防部受美台商會邀請出席，由軍備副部長徐衍璞上將率團與會，除於開幕典禮發表演說外，也針對「建立區域和全球聯盟以應對威脅」等5個議程共同研討。

國防部說明，此行達成包括「台美關係持續穩定成長」、「協助迅速籌獲防衛武器」、「提升台美國防產業韌性」、「深化台美國防產業合作」等4點具體成效。

「台美關係持續穩定成長」部分，國防部指出，美方於研討會公開場合，均一再表達台美關係穩固，美國對台灣支持堅若磐石，近期美方通過友台法案，即是致力協助台灣維持足夠自衛能力，以確保與台灣站在民主陣線，共同應處中共軍事威脅。

「協助迅速籌獲防衛武器」部分，國防部說明，美國依據「2023強化台灣韌性法」，透過外國軍事無償融資（FMF）及2023年國防授權法授權總統使用總統提用權（PDA）等管道 ，協助台灣加速軍備獲得。

「提升台美國防產業韌性」部分，研討會台美雙方產、官、學界約有200多人次，均一致認為台灣具備科技、人才及優質工業基礎，可成為美國防產業合作夥伴，達成雙贏發展；「深化台美國防產業合作」部分，中科院及民間科技廠商具備相當技術及產製能量，研討會期間與美國防廠商充分溝通研討，深化雙邊良好合作機制與溝通平台，有利促進產業升級，落實國防自主政策。

國防部強調，台美雙方產、官、學界在此次會議討論熱烈，國防部除具體向美方各界清楚說明國防自主政策外，並表達台灣具備高科技軍工產能，將藉擁有的技術與美方加強共同合作，強化雙邊國防產業韌性；美官方亦於研討會公開場合，再次表達台美關係穩固，將持續運用各項友台法案，協助籌獲符合台灣防衛作戰需求武器裝備，促進國防產業合作發展。

台美關係 國防部 美國

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