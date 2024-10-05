李文忠：中共明擺企圖佔領台灣 但短期內不致發生

國防安全研究院執行長李文忠昨日表示，長期來看，中共企圖佔領台灣，這是明擺的事，短期內不致發生，但機艦騷擾、灰色作戰、混和作戰、認知作戰是每日真實的存在，這對政府及台灣社會是嚴峻的考驗及挑戰。

李文忠昨天主持台灣外國記者協會（TFCC）來訪茶會，他致詞說，自823砲戰以來，台海承平近70年，因此軍方及台灣社會難免應付主義、口號主義、形式主義。譬如說，我方的動員制度、漢光以外的演習及後備制度，幾乎都是空的，但現在賴總統及顧立雄部長實事求是的作風下，我方很希望能夠透過智庫確實深入的研究，來協助國家安全及國防事務。

他說，這部分可以做的事情很多，譬如說我國的防衛戰略是「重層嚇阻、防衛固守」，當面對中共全面進犯時，到底可以支持多久，有經過嚴謹的驗證及研究嗎？需要增加多少預算及軍備才能遂行任務？再譬如說，我們希望國防預算達到GDP的3％，口號喊了20年，為什麼是3％？有可信確實的計算嗎？這些不但是業管部會的責任，也是智庫的責任。

李文忠認為，長期來看，中共企圖佔領台灣，這是明擺的事，但短期內不致發生，但機艦騷擾、灰色作戰、混和作戰、認知作戰是每日真實的存在，這對政府及台灣社會是嚴峻的考驗及挑戰。對智庫而言，這既是挑戰也是機會：中共對台的威脅作為很多是新生事務，也是國際社會關心的事務，我們在這方面做深入的研究，都會是pioneer（先鋒）的研究，這些研究成果，都可以提供給政府及國際社會很多參考。