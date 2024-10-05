颱風剛過中共機艦再次現身 16機艦出海 國軍監控

「山陀兒」颱風過後，共機再次現身台海，國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計有13架次中共軍機、3艘次共艦持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（4）日清晨到今（5）日清晨6時為止，共計偵獲共機13架次、共艦3艘次持續在台海周邊活動，其中8架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域飛行。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天中午12時43分到下午4時49分，有11架次共軍主、輔戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中6架次曾跨越中線。

同時，昨天下午1時56分到2時14分，曾發現中共主戰機2架次進入我西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻西北西方約140浬。