美智庫示警 破壞台灣金融穩定恐成中國侵略前兆

多年來，美軍官員和分析人士都警告，中國可能對台灣發動武裝攻擊或封鎖，但美國智庫今天公布一份報告，警告中國可能以非軍事手段對付台灣，破壞台灣金融穩定恐是侵略前兆。

美聯社報導，華府「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）在報告中表示，北京當局可能發動經濟和網路戰爭迫使台灣投降，不必直接動用武力。報告指出，這種可能發生但容易被忽視的情境，將對美國構成挑戰，建議華府為妥善因應做好準備。

今年稍早，捍衛民主基金會研究員與台灣的銀行和金融專家進行為期2天的合作，模擬中國可能採取的非軍事行動，例如散布假訊息以及針對基礎設施的網路攻擊。捍衛民主基金會表示，這是首次執行這類演練，目的是彌補分析上的空缺。

報告提到：「現代全球化創造了更多經濟聯繫，中國可加以利用來達到脅迫目的…科技創新進一步創造更多數位聯繫，提高了脅迫的可能性，包括透過對關鍵基礎設施的攻擊。」

捍衛民主基金會研究員表示，美國總統拜登（JoeBiden）曾說，若中國發動武裝攻擊，他會派兵捍衛台灣，但美國政府尚未制定因應非軍事戰術的計畫，這讓北京有了暗中破壞台灣的彈性，又不像軍事入侵那樣會引發美方的直接回應。

台灣的外交部和國防部尚未就這份報告置評。

目前估計有100萬名台灣人在中國生活和工作，兩岸經濟關係日益密切，使得經濟脅迫、抵制和軍事封鎖的可能性成為更大的威脅。

台美專家在模擬演練中研究北京當局的可能舉動，例如透過心理戰削減大眾信任、禁止進口台灣產品或提高關稅、賣空台灣股票、凍結兩岸銀行轉帳、切斷光纖電纜，並影響能源進口和儲存。

報告對台灣的建議包括能源進口多元化、將企業撤離中國、開發新市場，及建立聯盟和夥伴關係。報告還建議美國制定一套戰術手冊以對抗中國，並強化與盟國之間的協調。

與捍衛民主基金會合作進行模擬演練的台灣金融研訓院表示，台灣必須加強自身的金融韌性。

報告指出：「作為侵略的前兆，中國可能破壞台灣金融系統的穩定以挑起社會動盪。」

華府「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute）執行長蕭良其說，北京當局一直在強化對台灣的非軍事措施，預料這類行動會在未來數月到數年間變得愈來愈激烈。

他說：「美國與台灣有必要和盟友及志同道合的夥伴合作，加強我們的共同復原力，以因應中國將經濟相互依賴性當作武器。」