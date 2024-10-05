新聞眼／總統能避免台海陷兵凶戰危？

海軍司令唐華透過外媒發聲，表示解放軍隨時有能力封鎖台灣。面對中共越纏越緊的「蟒蛇戰略」，從國防部前部長邱國正到唐華，都對台海的緊張情勢提出警示，身處上位的賴清德總統，能否體會這份老臣謀國之心，避免台海陷入兵凶戰危？

中共從二○二二年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍在台海周邊畫設六個操演區，展開為期九天的實彈軍事演習，從此戰機更加頻繁出海、台海中線默契形同廢紙，共艦更是長期滯留台海周邊戰術要點，使國軍海空應變機艦疲於奔命，官兵戰備及裝備妥善、維修的壓力倍增。

賴總統自五二○就職典禮演說開始，多次強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭批評是「新兩國論」，不只北京當局隨即對台發動軍演，兩岸的官方對話何時能重啟更是遙遙無期。

解放軍增加演習的頻度，以及軍機軍艦在台海出沒的次數，我國防部逐日逐次的提醒，台灣民眾恐早已疲乏、失去戒心。唐華在訪談中也點出，台灣很少人知道解放軍繞台的距離有多近、有多規律，國防部雖然每天發布解放軍艦艇最新資訊，但沒有具體說明船舶的類型、航行地點或航行時間，可能擔心披露太多會損害公眾士氣或經濟。

面對中共的步步進逼、用蠶食鯨吞等方式壓縮我海空縱深空間，唐華身為海軍司令，對於台海周邊情勢的掌握與了解，必然遠超過一般大眾；也正如同國防部前部長邱國正所坦言，擔憂兩岸瀕臨動武，「擔心到睡不著覺」。

身為軍人，邱國正和唐華都知道情勢的驚駭險惡，也都知道一旦輕啟戰端的可怕。然而，國家安全、國民福祉並不只是第一線官兵和將領的責任，身負國家重任的上位者，是否還要強硬堅持自己的意識形態，加劇早已高度緊張的兩岸情勢，繼續讓官兵、全民暴露在可能擦槍走火、兵凶戰危的風險中，值得賴總統深思。