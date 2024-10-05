海軍司令唐華受訪 黃介正：凸顯台灣不會挑起爭端

海軍司令唐華接受「經濟學人」專訪指解放軍隨時可封鎖台灣，國際政治與戰略學者表示，唐華的說法，意在凸顯中共威權主義施壓的對象不僅限於台灣，同時要表達我方不會主動挑起台海的爭端。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正表示，解放軍雖具備一定能力在台海執行局部封鎖，不過「全面封鎖」和「局部的隔離」有不同意義，全面封鎖已是準戰爭行為，且是相當困難的海上作戰行動。他解讀，唐華的說法不是要和一堆海軍專家探討封鎖能力，而是要表達我方不會主動挑起台海的爭端。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，唐華向國際媒體發聲，說明中共解放軍可對我採取封鎖的戰略，也是向日韓等周邊國家喊話，凸顯中共的擴張也可能衝擊鄰近各國，呼籲各國重視解放軍海軍實力的成長。

圖為我軍火力展示。本報資料照片

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中表示，各軍種過去基於角色及避免爭議，多半由國防部長甚至外交部長代表發言，如今國防部同意由唐華發言，應該是嘗試一種新的安排。他指出，唐華以海軍司令的身分發言，可代表軍事專業的角度，對國內外說明我方身處的戰略處境以及台灣面臨的挑戰與威脅，更彰顯說服力。

李大中表示，唐華在訪談過程中可能談了相當多內容，但最後只刊登其中一部分，顯示媒體聚焦的重點，包括中共施展「蟒蛇戰略」，對岸已有能力可能對台灣發動封鎖，也強調我方的自我克制。而從海軍司令部事後補充新聞稿來看，國防部更想強調中共威權主義施壓的對象並不僅限於台灣，而是且企圖改變國際秩序。