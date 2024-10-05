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蘇紫雲：中共對台動武 必速戰速決

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國防安全研究院戰略及資源所長蘇紫雲。圖/聯合報系資料照
國防安全研究院戰略及資源所長蘇紫雲。圖/聯合報系資料照

海軍司令唐華接受「經濟學人」雜誌訪問，談及解放軍已經準備好隨時可以封鎖台灣。軍事專家分析，中共有一定能力對台發動封鎖，一旦決定以武力解決台灣問題，戰略目標是速戰速決，以免曠日廢時增加國際介入的風險。

國防安全研究院戰略及資源所長蘇紫雲指出，中共有一定能力對台灣發動封鎖，台灣儲備的石油、煤炭和糧食大約可撐五個月以上，然而天然氣只能維持約十四天。但蘇紫雲說，台灣關係法有預防條款，也就是中共若對台灣禁運或封鎖，將引發美方關切介入，因此「速戰速決」將是中共對台動武的戰略目標。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲稱，中共在台海周圍部署的艦艇從平均每日四艘增加到每日八艘，長期滯留台海周圍的重要戰術位置，每月實施聯合戰備警巡，則演練攻台部隊如何更快到達戰術位置，對台展開封鎖或軍事施壓。

揭仲也強調，「長期封鎖」作為「以戰逼談」的手段，可能需要數周至數月才能產生效果，不僅與武力犯台「速戰速決」的作戰指導牴觸，還讓外力干預和國際制裁獲得最需要的準備與醞釀時間。

揭仲說，因此在中共的戰略指導上，海上封鎖只是要防止外援接近台灣本島，同時限制、拘束我海空軍主力的行動，以便替「聯合登島作戰」創造有利條件；類似「長期封鎖」等「以戰逼談」，越來越不被共軍視為武力解決台灣問題的有效手段。

國防安全研究院副研究員舒孝煌稱，解放軍今年以來海上活動確實增加，從唐華的角度，當然會對台海情勢提出警示，相關說法某些程度表達了中共可能已具備以海上臨檢、宣布劃設演習區等手段，阻絕台灣海上交通的能力。

舒孝煌說，唐華強調避免北京發動衝突或封鎖的藉口，同時提到我方公布新的交戰規則，其實是要提醒台海兩岸雙方尤其第一線執行攔截任務的海空軍官兵，務必克制、避免意外或誤判，尤其兩岸情勢緊張的現在，若萬一擦槍走火造成事端，後果將很難處理。

中共 台海 台灣關係法 唐華 揭仲 蘇紫雲 解放軍

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