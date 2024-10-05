聽新聞
0:00 / 0:00

雷神軍售浮報案 卓揆：國防部應比對價格

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪／台北報導
軍火商雷神公司涉及高報軍售價格，其中牽涉台灣愛國者飛彈系統採購案和雷達系統採購案。圖／報資料照片
軍火商雷神公司涉及高報軍售價格，其中牽涉台灣愛國者飛彈系統採購案和雷達系統採購案。圖／報資料照片

國軍火商雷神疑涉高報軍售價格，我國防部說明，美國司法部已與廠商達成認罪協商。行政院長卓榮泰昨表示，這個經驗告訴國防部，未來在資訊比對、價錢合理性，都要讓所有國際合約更合理。國防部長顧立雄說「會全數討回來」，至於浮報金額還牽涉到其他國家，細節不多討論。

卓榮泰表示，保衛國家安全，是需要政府、人民付出共同負擔，政府希望整個負擔是合理的，也要能掌握契約資訊。這是給國防部一個經驗，但不能因此讓取得軍備速度變慢，一定要變好、變快、變強。

顧立雄表示，此案是美方主動調查、主動告知，美方不管跟哪一個國家軍售，本身有防弊措施，所以主動告知我方之後，也說明在司法程序之後，會將不當款項全數歸還，防弊措施足以彰顯軍售機制還是有保障的。

對於有媒體報導後，國防部曾稱這項訊息操作「疑美論」的跡證明顯，呼籲國人注意。顧立雄說，當時媒體披露時，一直在強調我方被當「盤子」、「凱子」，才會認為這樣的說法是疑美論的認知作戰，也因為跟實情是不符，國防部才會這麼說明。

顧立雄表示，台美雙方在這個部分一直密切保持聯繫，相關的細節還在最後的程序中，但我方會全數獲得。因為是跟其他的國家一起做的案子，我方會跟其他國家一起比較，後來發現浮報的部分，不是只有牽涉到我國，還有其他好幾個國家。

卓榮泰 國軍 國防部 疑美論 軍售 雷神 顧立雄

延伸閱讀

立委盼樂生療養院成世界遺產 卓榮泰：全力支持

颱風掀違建釀公安疑慮 卓榮泰要求地方政府加強處理

屏東海堤遭沖毀 卓榮泰：全面升級防洪工程安全係數

和解飯延期 黃國昌喊話卓榮泰：吃飯不重要、依法編預算

相關新聞

陸採「蟒蛇戰略」施壓 海軍司令：共軍隨時可封鎖台灣

海軍司令唐華接受雜誌經濟學人（The Economist）訪問，形容解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣...

蘇紫雲：中共對台動武 必速戰速決

海軍司令唐華接受「經濟學人」雜誌訪問，談及解放軍已經準備好隨時可以封鎖台灣。軍事專家分析，中共有一定能力對台發動封鎖，一...

雷神軍售浮報案 卓揆：國防部應比對價格

美國軍火商雷神疑涉高報軍售價格，我國防部說明，美國司法部已與廠商達成認罪協商。行政院長卓榮泰昨表示，這個經驗告訴國防部，...

新聞眼／總統能避免台海陷兵凶戰危？

海軍司令唐華透過外媒發聲，表示解放軍隨時有能力封鎖台灣。面對中共越纏越緊的「蟒蛇戰略」，從國防部前部長邱國正到唐華，都對...

海軍司令唐華受訪 黃介正：凸顯台灣不會挑起爭端

海軍司令唐華接受「經濟學人」專訪指解放軍隨時可封鎖台灣，國際政治與戰略學者表示，唐華的說法，意在凸顯中共威權主義施壓的對...

我對美軍購撤換專案管理人 軍方普傳兩例

我國對美軍購由美國國防部為我指定專案管理人、成立專案辦公室，負責對應軍火商。但專案代理人素質良莠不齊，常見遭我向美要求更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。