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雷神軍售浮報案 卓揆：國防部應比對價格
美國軍火商雷神疑涉高報軍售價格，我國防部說明，美國司法部已與廠商達成認罪協商。行政院長卓榮泰昨表示，這個經驗告訴國防部，未來在資訊比對、價錢合理性，都要讓所有國際合約更合理。國防部長顧立雄說「會全數討回來」，至於浮報金額還牽涉到其他國家，細節不多討論。
卓榮泰表示，保衛國家安全，是需要政府、人民付出共同負擔，政府希望整個負擔是合理的，也要能掌握契約資訊。這是給國防部一個經驗，但不能因此讓取得軍備速度變慢，一定要變好、變快、變強。
顧立雄表示，此案是美方主動調查、主動告知，美方不管跟哪一個國家軍售，本身有防弊措施，所以主動告知我方之後，也說明在司法程序之後，會將不當款項全數歸還，防弊措施足以彰顯軍售機制還是有保障的。
對於有媒體報導後，國防部曾稱這項訊息操作「疑美論」的跡證明顯，呼籲國人注意。顧立雄說，當時媒體披露時，一直在強調我方被當「盤子」、「凱子」，才會認為這樣的說法是疑美論的認知作戰，也因為跟實情是不符，國防部才會這麼說明。
顧立雄表示，台美雙方在這個部分一直密切保持聯繫，相關的細節還在最後的程序中，但我方會全數獲得。因為是跟其他的國家一起做的案子，我方會跟其他國家一起比較，後來發現浮報的部分，不是只有牽涉到我國，還有其他好幾個國家。
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