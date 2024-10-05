陸採「蟒蛇戰略」施壓 海軍司令：共軍隨時可封鎖台灣

海軍司令唐華接受雜誌經濟學人（The Economist）訪問，形容解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，解放軍已準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」，而台灣展現克制，避免給北京製造藉口來發動封鎖或衝突。

對於唐華的說法，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統多次強調，台灣會持續負責任地處理兩岸關係，並致力維持台海及印太區域現狀，因此獲得美國、日本、英國、加拿大、德國等民主夥伴以實際行動表達對台灣的支持。台灣除了強化自身韌性，也會與國際社會共同合作，捍衛民主價值。

經濟學人三日出刊，文章一開頭就寫，眾所周知中國大陸不喜歡賴清德，在賴清德就任總統後，解放軍在台灣周邊部署更多機艦，增加兩岸爆發衝突的機會。

唐華形容為「蟒蛇戰略」，指解放軍行動緩慢但明確，持續增加在台灣周邊的軍事存在，解放軍已準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」，從機艦數量到執行任務的時間都翻倍成長。

唐華表示，解放軍機越過台海中線的行動次數暴增超過五倍，一月共三十六次，到了八月已有一九三次；在台灣周邊的軍艦也從一月的一四二艘增加到八月的二八二艘，這些艦艇越發接近台灣，逼近二十四浬處，且巡邏時間從每次數小時拉長到每次數天。

經濟學人報導，截至二○二二年八月，解放軍多數在台灣西南的巴士海峽附近活動，台灣東部海域看似相對安全；在時任聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中方實施包含台灣東部海域的大規模封鎖式軍事演習，此舉代表該區域也不再安全；現在，解放軍將巡邏任務常態化，海空機艦例行繞台，並增加通過海軍通過台灣和日本與那國島之間的水道。

唐華表示，解放軍不斷加壓，意圖讓台灣精疲力竭，且隨著解放軍步步進逼，台灣聚焦於避免衝突。

唐華說，「解放軍正試著讓台灣犯錯」，找藉口來發動封鎖，據此，台灣將領公布新的交戰規則，定義以武力自我防衛的道德和法律規範，唐華表示，「我們約束我們自己的人，不要挑釁或升高情勢。」

報導提到，台灣軍隊展現克制，並且對外爭取國際支持來抵抗北京的壓力，除了美軍第七艦隊例行通過台海外，日本、澳洲、紐西蘭和德國等軍艦也分別穿越台海，中方表達不滿之餘，沒有任何跡象顯示這條巨蟒正在鬆開她對台灣的箝制。

唐華稱解放軍實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，國防部長顧立雄昨表示，中國擴張主義的本質一直在那裡，中國不會因為任何一個人，或是任何一個主張、政策而改變擴張主義的本質。對於中國可能採取的任何戰術，或可能的作為，我方都密切加以關注，也都會有妥適的因應的方式。

小檔案／蟒蛇戰略 擠壓台灣

記者李人岳

大自然中的蟒蛇在獵捕時，擅長纏繞獵物，並逐漸緊縮、絞殺獵物，直至窒息死亡。海軍司令唐華在訪問中形容中共「擠壓」台灣，不但軍機入侵台海中線的次數增加了五倍，解放軍在台灣周邊的艦艇也穩定增加，並且沿著台灣的毗連區或海岸線廿四浬，越來越靠近台灣，試圖施加極大的壓力，讓我方精疲力竭。

今年五月，國民黨立委陳永康發表「國家安全戰略法」時就曾分析，中共對台四路並用，「像蟒蛇一樣愈纏愈緊」，短期內還不會打台灣，而是消耗台灣的民心士氣及軍事戰力，最後一步則是兩棲進犯。