共軍蟒蛇戰略施壓 專家：若台遭封鎖日韓也會受影響

海軍司令唐華提及中共解放軍實施「蟒蛇戰略」施壓台灣,還說解放軍已準備隨時封鎖台灣。軍事學者林穎佑今天表示,若台灣遭受封鎖,日本、韓國等第一島鏈國家也會受到影響,唐華受訪提到此事,有可能是對國際傳達「脣亡齒寒」。

唐華接受「經濟學人」(The Economist)專訪指出,共軍正使用「蟒蛇策略」(anaconda strategy)壓縮台灣,正緩慢且穩步地增加在台灣周邊的存在感,還說「他們(共軍)已準備好只要願意,隨時封鎖台灣」(They are ready to blockade Taiwan at any time they want)。

淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源表示,他個人不認同「蟒蛇策略」,因為蟒蛇是要讓獵物死掉,但中共並不希望讓台灣死去,中共對台灣是採用捆束策略,若台灣反抗的話將會捆緊,若台灣不反抗則將捆束的繩子放鬆。

楊太源說明,中共要封鎖台灣其實是要負很大的風險,因為台灣海峽是一個非常忙碌的海峽,當各國船舶無法通過台灣海峽,國際社會將會有很大的反彈,因此他認為中共對台灣可能採取「隔離」的作為,針對要進入台灣的船隻進行登檢、攔檢等手段,展示威力。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑受訪指出,中共戰略上隨時有做好封鎖台灣的一個準備,中共海軍的實力與過去相比有成長,但能力不一定能做到封鎖台灣,這也凸顯國軍現在面臨共軍的威脅,不僅只有空軍辛苦,海軍也相當的辛勞。

針對唐華接受外媒訪問提到共軍封鎖台灣的議題,林穎佑分析,相信國軍都要做好「最壞的打算,最好的準備」,唐華透過國際媒體表達此事,可能也是要傳達中共對台灣的封鎖,不會只有對台灣造成影響,也會對日本、韓國或其他第一島鏈國家造成影響,背後的目的也許是希望透過這個機會,告訴其他國家是處在一個「脣亡齒寒」的狀況。