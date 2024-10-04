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共軍蟒蛇戰略施壓 專家：若台遭封鎖日韓也會受影響

中央社／ 台北4日電

海軍司令唐華提及中共解放軍實施「蟒戰略」施壓台灣，還說解放軍已準備隨時封鎖台灣。軍事學者林穎佑今天表示，若台灣遭受封鎖，日本、韓國等第一島鏈國家也會受到影響，唐華受訪提到此事，有可能是對國際傳達「脣亡齒寒」。

唐華接受「經濟學人」（The Economist）專訪指出，共軍正使用「蟒蛇策略」（anaconda strategy）壓縮台灣，正緩慢且穩步地增加在台灣周邊的存在感，還說「他們（共軍）已準備好只要願意，隨時封鎖台灣」（They are ready to blockade Taiwan at any time they want）。

淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源表示，他個人不認同「蟒蛇策略」，因為蟒蛇是要讓獵物死掉，但中共並不希望讓台灣死去，中共對台灣是採用捆束策略，若台灣反抗的話將會捆緊，若台灣不反抗則將捆束的繩子放鬆。

楊太源說明，中共要封鎖台灣其實是要負很大的風險，因為台灣海峽是一個非常忙碌的海峽，當各國船舶無法通過台灣海峽，國際社會將會有很大的反彈，因此他認為中共對台灣可能採取「隔離」的作為，針對要進入台灣的船隻進行登檢、攔檢等手段，展示威力。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑受訪指出，中共戰略上隨時有做好封鎖台灣的一個準備，中共海軍的實力與過去相比有成長，但能力不一定能做到封鎖台灣，這也凸顯國軍現在面臨共軍的威脅，不僅只有空軍辛苦，海軍也相當的辛勞。

針對唐華接受外媒訪問提到共軍封鎖台灣的議題，林穎佑分析，相信國軍都要做好「最壞的打算，最好的準備」，唐華透過國際媒體表達此事，可能也是要傳達中共對台灣的封鎖，不會只有對台灣造成影響，也會對日本、韓國或其他第一島鏈國家造成影響，背後的目的也許是希望透過這個機會，告訴其他國家是處在一個「脣亡齒寒」的狀況。

中共 唐華

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