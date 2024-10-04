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雷神軍售價格「灌單」國防部罵批評者 立委批：還想當冤大頭？

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
軍火商雷神公司涉及高報軍售價格，其中牽涉台灣愛國者飛彈系統採購案和雷達系統採購案。圖／報資料照片
軍火商雷神公司涉及高報軍售價格，其中牽涉台灣愛國者飛彈系統採購案和雷達系統採購案。圖／報資料照片

美國司法部最近調查雷神公司，涉及在軍售價格中「灌單」，低價高報，包括台灣兩軍購案，愛國者飛彈與長程預警雷達。立委馬文君透露，空軍當時對雷神不合理報價，曾拒絕付款、要求協商，不料雷神施壓，空軍被迫分期付款，簡直吃定台灣。

馬文君說，雷神公司詐欺對象包括美國政府與外國盟邦，其實早在2020年，就已經有相關資訊被披露，當時空軍認為雷神公司派員來台，技術協助愛國者飛彈操作的顧問人數與費用都高到不合理，於是拒絕付款，要求協商。

結果，雷神公司不但威脅空軍，要取消台灣使用愛國者飛彈的資格，還透過美軍，找上AIT，當時的AIT處長酈英傑竟然直接向蔡總統「告御狀」。最後，當時空軍司令熊厚基備受責難，台灣被迫分期付款，滿足雷神要價。

空軍據理力爭，結果吃力不討好，雷神吃定台灣，如今紙包不住火。前政府，前總統，對美國人言聽計從，被美國人予取予求，打自己孩子滿足外人，如果這不叫喪權辱國，什麼叫做喪權辱國？

現任政府，現任總統也沒好到哪去，國防部發出的新聞稿，一邊說會跟雷神求償，一邊又痛罵批評者，是什麼散播「疑美論」！

馬文君質疑，國防部是「思覺失調」，如果此事不是真的，國防部要求償什麼？如果此事是真的，國防部憑什麼罵批評者，要不是美國司法部查出來，國防部至今還是「冤大頭」。

國防部 美國 軍售 雷神

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