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唐華受訪談中共封鎖 海軍：密切關注對岸任何戰術
海軍司令唐華接受訪問，提到中共已準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」。海軍司令部表示，中共以海空兵力逐步壓縮我防衛空間，海軍為維護海疆安全，對中共任何戰術均密切關注，並妥適因應。
海軍司令唐華接受「經濟學人」雜誌訪問，形容解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，同時中共已準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」，而台灣展現克制，避免給北京製造藉口來發動封鎖或衝突。
海軍司令部表示，中共擴張威權主義的對象不限於台灣，對台施壓亦非針對特定個人及政黨，而是企圖利用威權主義，改變國際上以規則為基礎的國際秩序。海軍為維護海疆安全，對中共任何戰術均密切關注，並妥適因應。
海軍司令部強調，中共運用認知作戰、灰色地帶軍事威懾，以海空兵力逐步壓縮我防衛空間。面對中共威脅，海軍彈性運用應對兵力，並整合各項監偵手段，維持長時間不間斷的監偵及應處作為，以有效對應，並兼顧兵力戰備妥善與訓練。
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