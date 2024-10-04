蘇紫雲：解放軍鎖台目標速戰速決 避免國際介入風險

海軍司令唐華接受外媒訪問，提到解放軍已經準備好隨時可以封鎖台灣。軍事專家解讀，中共在戰略上並不主張曠日長時間封鎖，而是要為攻台創造速戰速決的條件，唐華是強調我方不輕啟戰端，並提醒第一線官兵避免擦槍走火。

海軍司令唐華接受「經濟學人」雜誌訪問，形容解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，解放軍已準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」，而台灣展現克制，避免給北京製造藉口來發動封鎖或衝突。

大自然中的蟒蛇在獵捕時，擅長纏繞獵物並逐漸緊縮，壓迫獵物窒息死亡。唐華在訪問中形容中共擠壓台灣，並指出解放軍在台灣周邊的艦艇不但數量穩定增加，而且越來越靠近台灣。同時受訪的戰略學者也形容，中共對台施加極大的壓力，試圖讓我方精疲力竭。

國防安全研究院戰略及資源所長蘇紫雲指出，中共有一定能力對台灣發動封鎖，台灣儲備的石油、煤炭和糧食大約可撐5個月以上，然而天然氣卻只能維持約14天。不過蘇紫雲指出，中共若對台動武，戰略目標是速戰速決，以免曠日廢時增加國際介入的風險。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，中共在台海周圍部署的艦艇的確從平均每日4艘增加到每日8艘，長期滯留台海周圍的重要戰術位置，同時每月實施聯合戰備警巡，則是演練攻台部隊如何更多、更快到達戰術位置，對台展開封鎖或軍事施壓。

然而揭仲也強調，解放軍若長期封鎖台灣，雖然島內民生經濟與社會活動可能陷入混亂，但軍隊卻可有動員準備的時間，同時也給各國介入調停或馳援的機會，因此在中共的戰略指導上，海上封鎖只是為了切斷台灣的對外交通、限制我海軍活動並對登島作戰創造條件，解放軍其實並不贊成長期封鎖台灣。