美軍火商雷神涉高報價格 顧立雄：我們會全數討回來

美國軍火商雷神疑涉高報軍售價格，我國防部說明，美國司法部已與廠商達成認罪協商，不當得利將全數返還我方。國防部長顧立雄今天表示，「我們會全數討回來」；至於金額，顧立雄說，浮報部分還牽涉到其他國家，細節不多討論。

顧立雄今天到立法院備詢前回應雷神案，他表示此案是美方主動調查、主動告知，美方不管跟哪一個國家軍售，本身有防弊措施，所以主動告知我方之後，也說明在司法程序之後，會將不當款項全數還還給我們，「這樣的防弊措施足以彰顯軍售機制還是有保障的」。

對於有媒體報導後，國防部稱這項訊息操作「疑美論」的跡證明顯，呼籲國人注意。顧立雄說，當時媒體披露時，一直在強調我們被當「盤子」、「凱子」，才會認為這樣的說法是疑美論的認知作戰，也因為跟實情是不符，國防部才會這麼說明。

顧立雄強調，台美雙方在這個部分一直密切保持聯繫，相關的細節還在最後的程序中，但我方會全數獲得。至於金額多少，顧立雄說，因為是跟其他的國家一起做的案子，我方會跟其他國家一起比較，後來發現浮報的部分，不是只有牽涉到我國，還有其他好幾個國家，細節不多討論。