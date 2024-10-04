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美軍火商雷神涉虛報軍售款 學者：依法美勢必嚴肅追究到底

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院國防戰略安全與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲。圖/聯合報系資料照
國防安全研究院國防戰略安全與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲。圖/聯合報系資料照

對台有愛國者飛彈、長程預警雷達技術供售業務的美商雷神公司，發生對盟國虛報軍售價格情事。國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲昨日表示，此案依法美方勢必追究到底，而我國防部施政廉潔指數高，可排除國內人士涉入。

蘇紫雲指出，雷神案浮報售價款案本身詳情雖未公布，但由外媒彭博的跟進報導顯示認罪協商的罰款金額由2億美元調至9.5億美元，而雷神公司同時被控出售軍用裝置給中共與伊朗，可見美政府嚴肅處理的態度。

蘇紫雲表示，美方所設計的軍售反貪機制，包括法律層級的「海外反貪法」( Foreign Corrupt Practices Act )、總統命令層級的拜登政府「傳統武器出口政策」（Conventional Arms Transfer policy），乃至行政層級的企業內控、軍種審核、高司監督等，都相當嚴密。這些反貪防線之所以遭突破，應是每一軍售案內容不同，包括裝備本身、備彈基數、備件庫存、教育訓練、技術顧問等採購要件差異，而美方一般行政人員的勾稽也可能漏失。

但他指出，美政府重視此案的主因，除涉及對盟國信用外，更由於愛國者系統全球約19國家部署達1萬枚，因此美商涉案人員顯極其大膽。軍售（FMS）為政府對政府的購案，美國聯邦法規在合約中皆有反貪腐、反佣金條款，違犯者即使事發在海外，但美國採屬人主義，勢必一概追究到底。

蘇紫雲說，2021年時中華民國空軍便曾發掘雷神公司的技術服務費過高，重新檢討雷神公司的愛國者飛彈系統技協顧問費用，要求調降技協人數與費用， 此即為國軍監管軍購成本的良性案例。未來除作需文件的「用兵」思維外，成本管理的「造兵」管理能力也可適度增加，更有效落實不對稱戰思維，因不對稱戰的核心就是「不對稱成本」（asymmetric cost）。

蘇紫雲同時表示，中華民國國防部在國際透明組織的「國防廉政指數」排名全球第二等級，與德國等同級甚至優於新加坡，此事件可排除國內人士涉入，未來可強化軍購的獨立評估機制，進一步確保公帑運用。

國防部 美國 蘇紫雲 雷神

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