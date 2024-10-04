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台灣軍隊參與美國國民軍演習 中國留學生闖基地拍照

中央社／ 華盛頓3日專電

密西根國民兵去年安排台灣軍隊參與格雷林營「北方打擊演習」，規畫藉由全域訓練強化台灣陸、空軍縱深火力，長程目標包括推進台灣後備部隊轉型等。聯邦調查局表示，中國留學生於演習期間夜闖格雷林營。

聯邦調查局（FBI）1日於法院文件中指出，中國大學生拍攝美國重要國防據點的事件層出不窮。

去年8月，5名當時於密西根大學唸書的中國學生在格雷林營（Camp Grayling）外被猶他州國民兵（National Guard）士官長撞見，其中一人自稱是媒體，在收拾好私人物品後離開。

4個月後，聯邦調查局在其中一人的硬碟中發現兩張軍車照片，拍攝時間是在撞見國民兵士官長的當晚。這5人也透過微信連絡，要彼此刪除相機及手機裡的照片。

密西根州聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）昨天發布聲明表示，這起事件發生時，正是國民兵訓練台灣軍隊的時期。

國軍在密西根受訓不是新聞，不過，台美一向不願讓軍事合作的細節曝光。例如密西西比州國民兵5月刊出的演訓照片中，疑似有國軍官兵。相關照片在中央社寫信詢問後撤下，台灣陸軍不評論報導，態度低調可見一斑。

密西根軍事暨退伍軍人事務局去年的戰略計畫則列出相對具體的訓練內容，包括透過全州的合作方式，強化與台灣、拉脫維亞、賴比瑞亞及美屬維京群島的夥伴關係，以建立共同戰備能力。

根據這項計畫，密西根國民兵支持美國太平洋陸軍（USARPACs）的倡議，透過「北方打擊」（NorthernStrike）演習，在全域訓練環境中推進聯合火力整合。

密西根國民兵的優先事項包括，建立密西根與台灣之間持久的夥伴關係、在格雷林營聯合機動訓練中心設置訓練設施，以滿足輪訓需求及協助台灣後備部隊轉型所需的演習規畫及發展。

重要成效方面，事務局指出，台灣部隊2025年將組建並訓練一支聯合兵種營參加「北方打擊」演習。

績效指標含透過整合計畫強化台灣陸、空軍的縱深火力，建立密西根國民兵與台灣參謀或雙邊事務官交流、擬定後備部隊的演習規畫與執行能力、台灣於2023年派出連隊參與北方打擊演習，2025年參與規模擴大到營級。

最終目標是在密西根國民兵與台灣之間建立正式的夥伴關係，進一步強化國民兵與台灣的戰備能力。

北方打擊是美國國防部最大的後備部隊戰備演習之一，今年於8月3日至17日登場。

密西根軍事暨退伍軍人事務局指出，今年超過6300人參與，「包含5個國際夥伴」，聚焦指揮管制、持續作戰支援以及聯合火力整合。演習內容包括國土安全防禦與反制無人機系統的訓練。

海上訓練側重於保護高價值資產，以及在沿海及開放水域中定位、追蹤及打擊目標。

演習 退伍軍人

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