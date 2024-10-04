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學者：美軍售專案管理人 恐操守不當

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖／聯合報系資料照片
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖／聯合報系資料照片

美國軍火商雷神公司涉嫌高報軍售價格造成盟邦損失，據了解，此次弊端是由美國國會審計處（ＧＡＯ）稽核出來，且若是由國會單方面發起，五角大廈的立場將相當尷尬。而學者也將可能生弊的矛頭，指向五角大廈為我軍購案所指派的專案管理人。

按國軍對美軍購規定與慣例，不管對美走軍售（ＦＭＳ）或商售管道取得軍備，都要經陸軍安全援助司令部、美國國防安全合作局協調，這兩個單位機制類似軍火仲介，會將我方需求轉介給美或其他國合作軍火商，軍火商會將價格報給這兩單位，透過安合局對我提出報價（Ｐ＆Ａ），我方同意後簽署發價書，再由安合局通知國會。

而美軍給的軍購報價，我軍種及國防部都會加以審查，而且會要求美方拆解報價單到每個品項。軍售成案後，會由美國國防部為我方指派專案管理人、成立專案辦公室，負責執行軍購業務。而這些代表中華民國對應軍火商的的專案管理人，常是美軍退役軍官。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，軍售發生浮報經費環節，容易出現軍售專案管理人、專案辦公室上。美軍並沒有嚴格旋轉門，許多專案管理人多由退役軍人擔任，為我國與軍火商打交道作專案管理，其中若有人素質不佳、操守不當，易生弊端，我國防部也不易採取防範措施。

淡江大學國際事務與戰略所助理教授林穎佑也表示，專案辦公室在審查雷神技代與備用料件採購案時，可能以包裹方式未對細項加以審查，以致浮報人員數目或差旅費用。

國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲則說，我國防部在國際透明組織的「國防廉政指數」排名全球第二等級，此事件可排除國內人士涉入，未來可強化軍購的獨立評估機制。

國防部 揭仲 蘇紫雲 軍售 軍購 雷神

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