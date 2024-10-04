雷神案 綠委批國防部不透明

美國軍火商雷神涉嫌高報軍售台灣價格，我駐美代表俞大㵢二日表示「雙方溝通協調頻密暢通」。國民黨立委王鴻薇質疑，難道台灣是美國的「小媳婦」？民進黨立委王定宇則說，國防部訊息揭露不夠透明完整，比價、核價、查價能力應加強。

俞大㵢二日晚間在華府雙橡園舉行國慶酒會，對於拜登政府對台灣的支持表達感謝。近日接連爆發美方提供給台灣瑕疵軍援品及雷神涉哄抬軍售台灣價格爭議，俞大㵢反覆說，雙方溝通協調頻密暢通。

被問到美方何時告知台灣雷神案，以及台灣收到瑕疵品是否向美方反映，俞大㵢說，不用執著細節，沒有公開談不表示沒反映，台灣非常歡迎美國任何願意增加台灣自我防衛能力的貢獻。

王鴻薇指出，發生雷神案後，我政府裝聾作啞，當媒體披露時，國防部竟然說是「認知作戰」，想把事件操作成疑美論。我對美如此多的軍購案，現在還要當凱子？連發生事件都只能悶不吭聲，賴清德總統、國防部的態度相當奇怪。

王定宇說，此事件在中東爆發後，昨有進一步訊息揭露，台灣確實也有受影響，國防部第一時間訊息揭露不夠透明完整，導致訊息判斷上失準，所幸現有查核制度確實查出廠商不肖行為，予以求償處罰。

王定宇表示，軍購或許是賣方市場，但監控機制不能完全仰賴美方，買方比價、核價、查價的能力也應加強。事件爆發第一時間國防部沒有說明清楚，非常遺憾，要求國防部應該檢討改進。