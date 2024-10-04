聽新聞
0:00 / 0:00

雷神案 綠委批國防部不透明

聯合報／ 華盛頓記者張文馨、記者林縉明張睿廷／連線報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

美國軍火商雷神涉嫌高報軍售台灣價格，我駐美代表俞大㵢二日表示「雙方溝通協調頻密暢通」。國民黨立委王鴻薇質疑，難道台灣是美國的「小媳婦」？民進黨立委王定宇則說，國防部訊息揭露不夠透明完整，比價、核價、查價能力應加強。

俞大㵢二日晚間在華府雙橡園舉行國慶酒會，對於拜登政府對台灣的支持表達感謝。近日接連爆發美方提供給台灣瑕疵軍援品及雷神涉哄抬軍售台灣價格爭議，俞大㵢反覆說，雙方溝通協調頻密暢通。

被問到美方何時告知台灣雷神案，以及台灣收到瑕疵品是否向美方反映，俞大㵢說，不用執著細節，沒有公開談不表示沒反映，台灣非常歡迎美國任何願意增加台灣自我防衛能力的貢獻。

王鴻薇指出，發生雷神案後，我政府裝聾作啞，當媒體披露時，國防部竟然說是「認知作戰」，想把事件操作成疑美論。我對美如此多的軍購案，現在還要當凱子？連發生事件都只能悶不吭聲，賴清德總統、國防部的態度相當奇怪。

王定宇說，此事件在中東爆發後，昨有進一步訊息揭露，台灣確實也有受影響，國防部第一時間訊息揭露不夠透明完整，導致訊息判斷上失準，所幸現有查核制度確實查出廠商不肖行為，予以求償處罰。

王定宇表示，軍購或許是賣方市場，但監控機制不能完全仰賴美方，買方比價、核價、查價的能力也應加強。事件爆發第一時間國防部沒有說明清楚，非常遺憾，要求國防部應該檢討改進。

俞大㵢 國防部 王定宇 王鴻薇 美國 軍售 軍購 雙橡園 雷神 駐美代表

延伸閱讀

朝野和解飯因颱風延期 王鴻薇：未來仍有、立場一致

雷神浮報軍購價 王定宇提國防部兩缺失須檢討改進

報導軍購被敲竹槓挨批疑美論 王鴻薇：台灣是小媳婦？

醫療院所電價漲 製造菸草減電價 王鴻薇：變菸草台灣？

相關新聞

雷神案 綠委批國防部不透明

美國軍火商雷神涉嫌高報軍售台灣價格，我駐美代表俞大㵢二日表示「雙方溝通協調頻密暢通」。國民黨立委王鴻薇質疑，難道台灣是美...

學者：美軍售專案管理人 恐操守不當

美國軍火商雷神公司涉嫌高報軍售價格造成盟邦損失，據了解，此次弊端是由美國國會審計處（ＧＡＯ）稽核出來，且若是由國會單方面...

美軍火商軍售爆弊案台灣受害 賴士葆：疑美論掩護罪惡

美國軍火公司「雷神公司」疑爆軍售弊案，傳台灣也受害。國民黨立委賴士葆今將矛頭指向國防部，表示多少罪惡就是利用「疑美論」的...

擴大辦理備役役男召訓 內政部：強化全民防衛韌性

為了解決替代役「備役」召訓率長期偏低，內政部今年擴大召訓5.8萬名退役替代役男，數量以往的九倍之多，且警政署、消防署也納...

台灣部隊密州受訓基地 5中國學生拍照被發現

美國聯邦當局指控五名中國公民說謊試圖隱瞞行蹤，他們去年8月一個深夜在密西根州北部偏遠的格雷林營(Camp Graylin...

評／扯「疑美論」？台軍方應有議約、糾錯能力

美商雷神公司(Raytheon)在愛國者飛彈軍售案，向台方浮報詐領款項，消息曝光後，台國防部回應除了表⽰美國司法部已與廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。