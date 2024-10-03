美軍火商軍售爆弊案台灣受害 賴士葆：疑美論掩護罪惡

美國軍火公司「雷神公司」疑爆軍售弊案，傳台灣也受害。國民黨立委賴士葆今將矛頭指向國防部，表示多少罪惡就是利用「疑美論」的掩護之下為之。

媒體報導，雷神公司涉高報軍售價格造成盟邦損失，牽涉台灣兩項軍購案。針對美國軍售涉高報價格詐騙，美國國務院發言人說，美國不容在軍事採購過程或對外軍售過程中出現不當行為，美國致力於維持軍售合約過程中的完整性，並確保追究那些以犧牲美國軍隊、盟友及夥伴為代價，破壞政府採購系統完整性的人的責任；美國國務院也表示，此案正由司法部調查中，美方不做特定評論。

國防部表示，美國司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還我方不當得利。這項訊息操作「疑美論」的跡證明顯，呼籲國人注意。

賴士葆說，我方與美國的軍事採購一直處於極不平等的待遇，我方軍購武器交貨情形多年延宕變成常態，美方收了錢遲遲不交貨，有時候送來的武器根本不是我們需要的。價值6千多億積欠未交貨的軍購，國防部稱一切合法沒有罰則，讓人不解的是有些同樣性質的武器採購，交付他國為何都比台灣快？既然簽訂合約，不照合約形式卻是沒有罰則，我方忍辱負重到難以想像的地步。

賴士葆指出，這次被爆的雷神公司利用獨家供應的優勢，操作哄抬價格超過合理利潤，獲取不當得利，這是一種詐欺行為。雷神公司駐台代表索取浮報高額費用，若不從，就取消我方愛國者防空飛彈系統國際會員資格，這樣囂張的勒索行徑與黑道沒有什麼兩樣。

賴士葆表示，美國司法部門在4年前啟動調查雷神公司的詐欺行為，現在美國政府與廠商已經達成和解協議，會將上億美元不當得利返還我方。明明已經被證實的弊端，國防部還要強調美台軍售有嚴謹的防弊設計，苟如是，就不應該產生弊端。

賴士葆強調，這些軍火商把台灣當成「盤子」（指冤大頭），行徑如同詐騙集團，國防部還要為其美言，被當冤大頭都不敢有一絲怨言。反倒是回頭譴責國內所有批評言論，是結合中國國慶操作疑美論的在地協力者，還說所有批評國防部隱瞞和掩蓋等都是不實言論。國防部動輒責罵自己人，彷彿視軍火商雷神公司如同皇后貞操，不容質疑，焉知多少罪惡就是在利用疑美論的掩護之下為之。