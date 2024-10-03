強化全民防衛韌性防災能力 內政部擴大替代役召訓

為強化替代役備役役男全民防衛韌性及防災能力，內政部擴大辦理替代役召訓，今年召訓人數比以往大幅提升。內政部指出，將透過防災士訓練，提升備役役男的自救互助能力，強化面對災害時的應變能力。

內政部今天透過新聞稿指出，為強化替代役備役役男全民防衛韌性及防災能力，分為治安維護組及防災救護組訓練，內政部已於今年3月及5月邀集警察機關、消防機關及地方政府召開2次協調會議，共同就各項召訓問題研商討論，並訂頒「113年替代役備役役男治安維護組、防災救護組訓練業務宣導及注意事項」，以利各機關召訓作業遵循。

內政部說明，依據替代役實施條例第59條及替代役役男服役期滿後召集服勤辦法規定須納入勤務編組，平時接受召集演訓，並於成功嶺基礎訓練期間，均有安排備役召集課程及對替代役執行民防任務進行課程指導。召集令對備役役男依法召集具強制力，收到召集令後，應於指定時間至指定地點報到。

內政部進一步指出，今年替代役召訓人數較以往大幅提升，且警政署、消防署初次辦理，需與地方政府協調事項甚多，內政部將持續精進召訓作業。

內政部指出，未來也將透過防災士訓練，提升備役役男的自救互助能力，強化個人在災害發生時的應變能力，進而協助社區與社會的安全，確保國家面對緊急狀況時，得以正常運作，讓替代役備役人力成為國家安全及社會穩定堅強的後盾。

內政部表示，感謝各界對備役役男召訓工作的支持與理解，未來將持續優化召訓機制，並與各單位合作，為全民防衛及災害應變能力的提升共同努力。