雷神浮報軍購價 王定宇提國防部兩缺失須檢討改進

美國軍火商雷神疑涉高報軍售價格，我國防部說明，美國司法部已與廠商達成認罪協商，不當得利將全數返還我方。民進黨立委王定宇表示，此案國防部有兩處需要檢討改進，包括訊息揭露不夠透明完整以及比價、核價、查價能力應該加強，避免當冤大頭。

針對雷神公司涉詐領軍購款，王定宇今天指出，此事件在中東爆發後，今天有進一步訊息揭露，台灣確實也有受影響，國防部第一時間訊息跟揭露不夠透明完整，導致訊息判斷上失準，所幸現有查核制度確實查出廠商不肖行為，予以求償處罰。

王定宇表示，軍購或許是賣方市場，但監控機制不能完全仰賴美方，買方的比價、核價、查價的能力也應該加強，以免在個案上被當冤大頭。事件爆發第一時間國防部沒有說明清楚，非常遺憾，要求國防部應該檢討改進。

至於事件被操作疑美論，王定宇認為，大可不必，即使個案有缺失，要檢視現有制度能否把缺失查出來，予以修正，不是操作片段或假錯訊息切斷彼此互信，對台灣自我防衛力量跟信心毫無助益。