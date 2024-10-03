山陀兒腳步慢 顧立雄要求軍方掌握動態、配合地方防災

怪颱「山陀兒」滯留台灣周邊多日，國防部長顧立雄今天再次主持國防部災防應變中心管制會議，要求各單位密切掌握颱風動態，持續配合地方政府的需求，待命應援。

山陀兒從強颱減弱為中颱，即將登陸南台灣。各氣象粉專紛紛提醒，高雄及台南地區應留意可能出現的瞬間強陣風及強降雨。

國防部表示，顧立雄在管制會議中聽取狀況回報與人力、機具整備情況；他指出，根據氣象報告顯示，「山陀兒」颱風移動緩慢，路徑動態變數難料，各作戰區應持續、主動與地方政府保持密切聯繫，在官兵安全的前提下，後續依地方申請兵力規劃，全力配合災後復原工作，助民將災損降到最低。

顧立雄除了關心、指導國軍的災防任務之外，對於當前敵情動態，因為颱風來襲而略顯緩和，他提醒官兵仍然不可鬆懈，保持高度警覺，嚴密戰備整備任務，堅守工作崗位，為確保國家安全做最好準備。