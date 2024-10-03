颱風來襲共軍連2天未擾台 顧立雄提醒官兵不可鬆懈
颱風山陀兒來襲，國防部長顧立雄今天主持國防部災防應變中心管制會議，嘉勉官兵並要求待命應援。由於近2天均無中共機艦擾台，顧立雄提醒，雖然敵情動態略顯緩和，但仍不可鬆懈，必須嚴密戰備整備任務。
軍事新聞通訊社中午報導，顧立雄上午主持災防應變中心管制會議，聽取狀況回報與人力，以及機具整備情況，對於官兵投入災防的努力付出，予以嘉勉，並要求各單位密切掌握颱風動態，持續配合地方政府的需求，待命應援，守護民眾與家園安全。
顧立雄表示，氣象報告顯示，颱風移動緩慢，路徑動態變數難料，各作戰區應持續、主動與地方政府保持密切聯繫，在官兵安全的前提下，後續依地方申請兵力規劃，全力配合災後復原工作，助民眾將災損降到最低。
針對當前敵情動態，顧立雄強調，雖因颱風來襲而略顯緩和，國軍官兵仍然不可鬆懈，保持高度警覺，嚴密戰備整備任務，堅守工作崗位，為確保國家安全做最好的準備。
根據國防部公布的「中共解放軍台海周邊海空域動態」，因颱風因素，近2天無共機艦於台海周邊活動並擾台。
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