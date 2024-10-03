颱風來襲共軍連2天未擾台 顧立雄提醒官兵不可鬆懈

民進黨主張成立第四軍種，但資通電之後加了「軍」字，看似等同陸海空三軍，但國防部等官方文字完全沒有「第四軍種」一詞。資通電軍真正的位階，和憲兵、後備一樣，是國防部直屬部隊，成員身分屬於陸海空三個軍種。只是為了配合執政黨的第四軍種口號，名稱加個「軍」字。 資深記者程嘉文這篇文章告訴你，當初為了升格，將軍種通信部隊拉入資通電軍指揮部，造成了哪些困擾。以及，為何不能承認失敗的理由。

2024-10-03 07:30