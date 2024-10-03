幕後／雷神浮報軍購價若由美國會揭發 五角大廈恐立場尷尬

對台有愛國者飛彈、長程預警雷達技術供售業務的美商雷神公司，發生對盟國虛報軍售價格情事。據了解，此次弊端是由美國國會審計處（GAO）稽核出來，且若是由國會單方面發起，五角大廈的立場將相當尷尬。

據了解，此次事件主要是美方查獲，雷神公司疑似浮報在各國盟邦派駐技術代表之相關經費。一般武器裝備等硬體之軍購案，可作手腳處不多，因軍備硬體若因成本物料而漲價，都可嚴格管控核算其是否合理。但屬於軟體的技術代表派遣，較有上下其手的空間。而雷神在長程預警雷達與愛國者三型防空飛彈，都在台派駐大批技術代表。

這兩項軍購案的採購和運用出現相當多波折，雷神自身主導的長程預警雷達，維持費昂貴，拒絕大部分工業合作；愛國者三型防空飛彈案中，洛克希德馬丁是主合約商，雷神則是負責射控雷達設備的次合約商。我國目前有9套愛國者防空飛彈系統，其中3套由愛國者二型升級為愛國者三型；6套為全新愛國者三型。但後者的6套愛三，美國是拆成兩次分別在小布希、歐巴馬總統任內出售我國，尤其第二批不僅漲價且延遲交運，過程複雜。

美國國防部本身設有國防合約審計局（DCAA），必須先行查核，不過據了解，此次雷神浮報價格的弊端，其實是由美國國會審計處（GAO）稽核出來。這次究竟是由國會單方面查察得知後披露，還是由美五角大廈先行查獲送國會？目前尚無法從公開資訊中得知。但若是由國會單方面發起，五角大廈的立場將相當尷尬。

其實在我對美武器軍、商購的程序上，美國國防安全合作局、陸軍安全援助指揮部（United States Army Security Assistance Command）也涉及其中。

我國對美不管走軍售或商售管道取得軍備，依程序都要經美國國防安全合作局、陸軍安全援助司令部協調，這兩個單位類似軍火仲介的角色，將我方需求轉介給軍備商，而軍火商會將軍備價格報給這兩個單位，透過安合局對我提出報價（P&A）。雷神若浮報價格，第一關把關的美軍安援司令部恐要負很大責任。

另一方面，美軍給的報價，我軍種及國防部都會加以審查，而且會要求美方拆解報價單到每個品項。但軍種和國防部向來缺乏建案與專案管理人才，美軍提供的報價，軍方審查時經常找不到可以比對的資料。國防部在允諾將完善軍購防弊機制之餘，相關人才的培養工作更刻不容緩。