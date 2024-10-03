首支升級接裝F-16V空軍四聯隊遇山陀兒 暫停訓練

首支完成升級接裝Ｆ16Ｖ空軍嘉義基地第四聯隊，擔負捍衛領空，守護家園重要任務，首次面對直撲台灣嘉南的山陀兒颱風，基地不像東部花蓮空軍佳山基地，戰機有山洞保護，四聯隊面對風雨破壞大的颱風，不敢輕忽，維護飛安及戰機安全，暫停訓練，戰機拖進廠棚，棚外機堡加裝鋼索等，確保安全度過颱風。

空軍四聯隊有「皇家空軍」美譽，8月基地開放，軍方統計，共吸引10萬人次參觀，創營區開放人數紀錄，還出動3架Ｆ16Ｖ雙座戰機升空，伴飛奧運奪牌台灣英雄載譽返國。

四聯隊為因應直撲台灣嘉南部的山陀兒颱風，雖未停止輪休，但全體官兵提前加強防颱整備，颱風警報發布，暫停戰機訓練飛行，拖進基地廠棚，廠棚容納不下，部分停在棚外抗炸射的機堡，戰機加裝鋼索等繫綁牢固，避免強風吹襲，空軍救護隊直升機也拖進廠棚。

軍方說，除加強防颱整備，守護戰機安全，昨天並出動軍車協助撤離在地水上鄉易淹水的美上美社區居民，受居民肯定感謝，展現軍愛民精神。