【重磅快評】國防部放政治口水 不如精進建軍執行力

國防部很可能是最常發出澄清新聞稿的部會，以往發言尺度相對中立，近來卻逐漸學到政治人物夾敘夾議的風格。最明顯例子是前晚否認某網媒「美台軍售涉詐欺」新聞：不僅強調相關報導為不實指控，並宣稱其「結合中國75周年國慶時機，以及解放軍東部戰區傳散極具針對性的威懾影片之際......趁機操作『疑美論』跡證明顯」。不但改用「中國」稱呼對岸，且措辭殺氣騰騰，將批評者直接戴上紅帽子，顯然已經逐漸跟上府院黨腳步。

綜觀原始報導與國防部新聞稿的前半段，可知這起美國軍火巨擘雷神公司向盟邦浮報款項的事件，早已被美國政府查獲，廠商也已經認罪，願意賠償我方。唯一的爭議點，是我方曾想提前讓事件曝光，減少輿論殺傷力，但為美方拒絕。

政府對此事件回應方向可以有二：一是將重點放在事件本身，向大眾強調並未遭受損失，本案甚至證明，台美軍購的監察機制完備，國人大可放心；另一則是重點放在政治口水，將爆料者動機無限上綱，認定是與敵唱和的「在地協力者」，外界談論焦點，自然變成政黨間相互罵戰，對事件本身的澄清效果，相對反而弱化。

這次國防部顯然選擇後者，甚至想出配合「中國75周年國慶」與「東部戰區發布威懾影片」的奇特理由。至於「操作疑美論」為何需要與這兩件事搭配？國防部沒有解釋。

「沒有解釋」當然是因為，如此解讀完全錯誤，甚至可說蓄意誤導：這篇爆料報導於前天曝光的真正理由，是昨天國防部將到立院委員會進行業務報告，若非因為颱風來襲停班放假，否則勢必成為立委質詢話題，足以讓顧立雄部長當場難堪。

報導中提及雷神涉及浮報款項，包括2013年愛國者飛彈，以及2017年長程預警雷達，都被美國政府審計署（GAO）查獲，移送司法部偵辦，並且告知台灣。此時真正應該問的是：作為付錢埋單的使用者，我方有沒有發現廠商上下其手的能力？還是根本不知道被騙，只是乖乖為人數鈔票的肥羊？或者更糟糕的是，即使發現有問題，也不敢或沒有專業知識，向對方要求合理補償？

答案很難令人樂觀：就以往案例看來，一些直接在國內進行的普通裝備採購與維保，弊端與糾紛也沒斷過，許多案例發生履約狀況而曝光後，光看當初軍方與廠商議定合約內容之離譜，就足以令人咋舌。律師生涯常扮演企業法律顧問的顧立雄部長，看到如此表現，會不會覺得匪夷所思？

這可得出一個悲哀結論：在軍售議題上，美製武器通常價格高昂，華府態度往往強勢凌人，我方提出工業合作等要求，也經常置之不理。但一旦條款議定之後，對方就會很忠實執行，不會再容許額外「揩油」情況存在。

真正的國防自主，未必是所有東西都要自製，而是必須清楚知道：自己需要什麼？如何可找到自己需要的東西？能否確保裝備如期如質獲得？如果接收到的裝備無法符合國軍的需求，或是取得的條件過於離譜，即使它們都是本國製造，也與國防自主背道而馳。國軍有沒有足夠的談判議約、計畫管理，以及糾錯防腐的人才？會不會被廠商牽著鼻子走而不自知？才是真正嚴重的問題。

回到文章開頭所討論，國防部近年喜好談論「戰略溝通」一詞。實務上，面對社會大眾溝通時，到底應該盡可能就事論事，還是應該讓事件敵我對立化，先爭取一半「自己人」？這時候答案有兩種：一是以國軍整體形象為優先，一是以製造「衝突紅利」為優先？國防部此次的選擇，顯然不以前者為優先，令人遺憾。