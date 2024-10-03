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最大援台軍品 美國務院：自衛設備

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國國防部監察長辦公室公布報告，指美軍處理軍援台灣物資，彈藥過期、防彈背心受潮發霉。圖／美國國防部監察長辦公室報告
美國國防部監察長辦公室公布報告，指美軍處理軍援台灣物資，彈藥過期、防彈背心受潮發霉。圖／美國國防部監察長辦公室報告
美國上批援台軍備品出現發霉防彈衣及過期彈藥，使近日宣布的最大筆軍援品項成為焦點。中央社報導，美國國務院一日未回覆軍援細節提問，只說包括「關鍵防禦庫存」及強化台灣當前及未來嚇阻力的自衛設備。

美國總統拜登九月卅日宣布動用「總統撥款權（ＰＤＡ）」，軍援台灣五點六七億美元（約新台幣一八三億元）。這是美國迄今對台最高額的ＰＤＡ援助計畫。

白宮未提軍援細項。美國國務院一日回覆中央社提問，多著墨援台立場而非品項。

國務院表示，美國二○二三年度國防授權法（ＮＤＡＡ），授權總統每年可指示國防部挪用價值最高十億美元（約新台幣三一九億元）的防衛物資或服務給台灣。

國務院說，這批軍援與美國長期以來的一中政策相符，美國的一中政策不變，依舊以台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證為指引。美國反對任何一方單方面改變現狀，不支持台獨，期望兩岸分歧能以和平方式解決。

國務院指出，這批軍援包括台灣能夠用來強化當前及未來嚇阻力的自衛設備，及可解決關鍵防禦庫存問題的系統，這體現美國一直以來協助台灣保持足夠自衛能力的承諾。

美國「國防新聞」先前報導，這批軍援將為訓練、庫存、反裝甲武器、防空提供經費，品項還包括無人機。

根據「國防新聞」，五角大廈還在擬定對台第三批援助計畫，拜登政府計畫在一月任期結束前完成。

拜登去年七月首次對台動用總統撥款權，部分軍備去年十二月運抵台灣，結果出現潮濕發霉的防彈衣及過期彈藥，凸顯品管缺失。相關報告今年九月中旬曝光後，五角大廈表示，已採取行動改善流程。

國務院 美國 軍援

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