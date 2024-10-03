在野黨：武器買貴 相關單位應調查

軍火商「雷神公司」涉及高報軍售價格造成盟邦損失，其中牽涉台灣兩項軍購案，朝野反應大不同。在野黨批評，武器買貴了，相關單位該介入調查。

國民黨立委賴士葆表示，國防部要出面向全民說清楚，美國武器都賣很貴，中間又涉弊，應該要去追查，當中是否我方權益受損、買貴了。他呼籲，審計部應該介入調查，賴清德總統、總統府也應嚴正表態，我方已經被當作「盤仔」（台語「冤大頭」之意），不能變「凱子」。

民眾黨立委林國成表示，台灣軍購佣金的問題，其實不是今天才發生，從尹清楓事件到現在，這種軍購佣金的陋習、官官相護的問題，從來都沒有間斷過，老早就是意料之中的事，大家都心照不宣，只是都沒有講開。

民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照片

林國成指出，台灣武器買得比別人更貴，因為涉及國防機密，什麼都不能過問，大多以國防機密為由保護，當然就會產生這些問題，美國司法部判決賠償二點五億美元，事態嚴重的程度已經很明顯，然而國防部到現在還在否認，並非保護國土應有的作為。

林國成呼籲，政府不要過度封鎖媒體，國防預算在執行的過程當中，也應該要有半透明、半機密的方式，如此才有辦法阻止一手買貴、一手拿回扣的狀況再發生；正常的佣金該給的要給，但是其他灌水的佣金，應當要做到較為透明，軍購的體制才能有所改變。

民進黨立委王定宇表示，經查消息源自製造謠言的內容農場，遭特定媒體引用變成新聞，其目的是要削弱台灣跟民主盟友互信，以及台灣自我保護信心。