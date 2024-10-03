聽新聞
0:00 / 0:00

在野黨：武器買貴 相關單位應調查

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明屈彥辰林銘翰／台北報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

軍火商「雷神公司」涉及高報軍售價格造成盟邦損失，其中牽涉台灣兩項軍購案，朝野反應大不同。在野黨批評，武器買貴了，相關單位該介入調查。

國民黨立委賴士葆表示，國防部要出面向全民說清楚，美國武器都賣很貴，中間又涉弊，應該要去追查，當中是否我方權益受損、買貴了。他呼籲，審計部應該介入調查，賴清德總統、總統府也應嚴正表態，我方已經被當作「盤仔」（台語「冤大頭」之意），不能變「凱子」。

民眾黨立委林國成表示，台灣軍購佣金的問題，其實不是今天才發生，從尹清楓事件到現在，這種軍購佣金的陋習、官官相護的問題，從來都沒有間斷過，老早就是意料之中的事，大家都心照不宣，只是都沒有講開。

民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林國成。圖／聯合報系資料照片

林國成指出，台灣武器買得比別人更貴，因為涉及國防機密，什麼都不能過問，大多以國防機密為由保護，當然就會產生這些問題，美國司法部判決賠償二點五億美元，事態嚴重的程度已經很明顯，然而國防部到現在還在否認，並非保護國土應有的作為。

林國成呼籲，政府不要過度封鎖媒體，國防預算在執行的過程當中，也應該要有半透明、半機密的方式，如此才有辦法阻止一手買貴、一手拿回扣的狀況再發生；正常的佣金該給的要給，但是其他灌水的佣金，應當要做到較為透明，軍購的體制才能有所改變。

民進黨立委王定宇表示，經查消息源自製造謠言的內容農場，遭特定媒體引用變成新聞，其目的是要削弱台灣跟民主盟友互信，以及台灣自我保護信心。

國防部 林國成 軍購

延伸閱讀

卓榮泰指財劃法無共識 黃國昌諷時空背景不同之術

羅廷瑋棄權白營也不滿 林國成：小草失望但還沒絕望

民眾黨雨中開講聲援柯文哲 黃國昌：查無涉貪金流應放人

影／高雄小草挺柯文哲 主持人喊現場加線上破5萬人

相關新聞

美軍火商雷神軍售台灣 涉及不當得利

美國軍火商雷神公司涉嫌高報軍售價格造成盟邦損失，引發國際矚目；我國防部回應媒體時表示，美國司法部已與廠商達成認罪協商，將...

新聞幕後／雷神代表索高額費用 空軍曾抗拒

美國軍火商雷神公司遭到美司法部指控高報軍售價格，造成我方損失，已認罪協商。據相關人士透露，此次主要的弊端，是在雷神公司浮...

新聞眼／國防自主 軍方要有議約、糾錯能力

美商雷神公司在愛國者飛彈軍售案，向我方浮報詐領款項，消息曝光後，國防部發出類似民進黨立委口吻的殺氣騰騰新聞稿，趁機操作疑...

警、消首召訓退伍替代役 亂象多

政府為強化全民國防，要求落實服役期滿替代役役男演訓召集，其中治安維護組、防災救護組分別由警政署、消防署訓練，依內政部今年...

還原茶敘現場…府副秘：將官沒起立 總統問什麼狀況

賴清德總統日前出席國軍新晉任將官茶敘，眾人未起立，賴當場指正國防部，遭質疑立威。總統府副秘書長張惇涵昨表示，稱賴總統「怒...

國防部：雷神案 操作「疑美論」明顯

壹傳媒報導，軍火商「雷神公司」涉及高報軍售價格造成盟邦損失，其中牽涉台灣兩項軍購案。國防部回應除了表示美國司法部已與廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。