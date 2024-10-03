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新聞眼／國防自主 軍方要有議約、糾錯能力

聯合報／ 本報記者程嘉文
美商雷神公司在愛國者飛彈軍售案，向我方浮報詐領款項。美聯社
美商雷神公司在愛國者飛彈軍售案，向我方浮報詐領款項。美聯社

美商雷神公司在愛國者飛彈軍售案，向我方浮報詐領款項，消息曝光後，國防部發出類似民進黨立委口吻的殺氣騰騰新聞稿，趁機操作疑美論。至於在野陣營，確實有不少人將本案結合日前美方軍援裝備品質窳劣事件，批評華府又在敲台灣竹槓。然而，上述兩種論調都不顧現實，只是意識形態掛帥的反射回應。

雷神涉弊是事實，爆料者發表時機更抓準國防部原定赴立院業務報告前夕，顯然是「巷子內」人士精心安排。國防部拋出「結合中國國慶與東部戰區威懾影片」的大紅帽子，不過是「見笑轉受氣」，順便突破軍方以往皆使用「中共」的尺度，進一步向高層宣示表忠而已。

先前五角大廈報告，指出軍援台灣物資品質不符標準；這次美方審計單位查獲雷神浮報款項，移送法辦迫使認罪賠償。二者都是負面消息，但以此當成疑美論的證據，卻是適得其反：兩起案件都被美國政府發現、甚至公告，代表問題已獲解決，我方不致損失。更進一步說，這顯示美方作為全球最大武器出口國，對軍售與軍援作業的品質，有嚴格查核標準，發現問題立刻處置。即使犯規業者是全球數一數二的軍火巨擘，以及公布消息可能影響華府的顏面，都不寬貸。

反之，國軍發現美援裝備品質不良，有無勇氣敢於公開？抑或會「避免影響大局」，把案子吞下去？外商若在軍購作業浮報開銷，我方承辦人員是否具備專業能力，察覺其中弊端？如果發現問題，敢不敢向對方據理力爭，讓每一分預算都花得有所值？從過去諸多軍方採購招標的負面新聞，乃至一般部隊官兵的口耳相傳，答案都很難令人樂觀。

國軍引進新裝備，不論是外購或自製，有無足夠的談判議約、計畫管理，以及糾錯防腐的人才？這才是真正嚴重的問題。做得到上述諸項，所謂「國防自主」理想，才能算是落實。

五角大廈 國軍 國防部 愛國者飛彈 疑美論 軍售 軍援

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