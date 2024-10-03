雷神付12.4億美元 與美政府和解

美國政府針對ＲＴＸ公司（原名雷神公司）飛彈和國防服務哄抬價格的刑事調查，ＲＴＸ最後支付十二點四億美元和美國政府簽署和解協議。

華爾街日報近日報導，ＲＴＸ除支付這筆錢，讓美國司法部刑事詐欺部門與麻州檢方四年前啟動的調查落幕外，還須聘請獨立監察人員監督落實協議程度。若ＲＴＸ在三年內遵守協議的各款項，檢方就會撤銷指控。

彭博引述知情人士說法，美國司法體系針對ＲＴＸ公司的各項飛彈與防衛合約報價展開調查。為此，ＲＴＸ已於今年四月提撥三點零六億美元的潛在罰鍰，較兩年多前向股東報告的金額高出一千六百萬美元。

消息來源也說，和解協議同時會讓雷神公司與卡達合約中不當給付的調查落幕。目前ＲＴＸ仍無法確定整起調查對公司財務的影響。

不過，ＲＴＸ向股東的說明中，強調這兩項調查不會對其「營運、財務狀況或資金流動產生重大不利影響」。ＲＴＸ也坦言，美國證管會同時也對該公司進行貪腐調查。ＲＴＸ先前聲明指出公司有嚴密的反貪腐計劃，也會持續配合司法單位解決十多年前少數有價格瑕疵的政府合約。

彭博指出，這次協商將成為司法部反詐騙部門今年首批達成的大型企業刑事和解協商之一。ＲＴＸ與其他大型國防企業近年因銷售武器過於昂貴引發強烈反彈。二○二三年，美國國會議員敦促防長奧斯丁調查這些企業「哄抬價格」的行為。

五名參議員聯名聲明，「這些企業濫用政府信賴，利用獨家供應部分品項的身分，炒作價格至遠超過通膨或任何合理利潤的水準」。

ＲＴＸ是五角大廈的主要武器供應商，大部分訂單來自美國政府。一份報告顯示，美國聯邦政府去年向ＲＴＸ購買三百廿億美元的航空、航太及國防產品，占其三個營業部門總淨銷售額的百分之四十六。這次遭調查的包括該公司的飛彈、防衛與太空部門。

二○二三年，雷神科技改用該公司股票代碼ＲＴＸ作為集團新名稱。

價格瑕疵是指企業在簽署合約前，提供不精確的報價給政府，恐導致之後給付過高費用。監督報告顯示，司法部於二○二○年十月起向雷神發出傳票，要求提供自二○○九以來的財務會計、內部控制及成本報告。

文件顯示，這起調查，涵蓋雷神二○一一年至二○一三年與二○一七年簽署的飛彈與防衛合約的所有報價。