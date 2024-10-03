新聞幕後／雷神代表索高額費用 空軍曾抗拒

美國軍火商雷神公司遭到美司法部指控高報軍售價格，造成我方損失，已認罪協商。據相關人士透露，此次主要的弊端，是在雷神公司浮報技術代表駐台的費用上。

根據美國司法部披露線索，雷神涉虛報價格詐欺與台灣有關者，為二○一三年愛國者飛彈系統採購案及二○一七年雷達系統採購案。二○一三年為引進愛國者三型防空飛彈與愛國者二型Plus升級案；二○一七年則有樂山長程預警雷達（ＰＡＶＥ ＰＡＷＳ）第二階段維持案（二○一八到二○二二年）。

值得注意的是，二○一七年還有愛國者三型飛彈重鑑測案，當年七月空軍防空暨飛彈指揮部開始請美方報價，也曾洽修訂報價資料，面對的就是雷神。此案眾所周知，發生未經國安會、國防部核定即自行與美簽約，違反建案程序規定，遭監察院糾正。

而早在民進黨陳水扁政府建案採購愛國者二型防空飛彈時，不是完全走軍售路徑，幾乎都是商售，過程上下其手空間大，陸軍就曾與雷神交手，花了數百萬元委託理律法律事務所與雷神進行議約議價。

空軍接手防空飛彈後，雷神多次以派遣技術代表駐台為由，要求給付高額人事費，空軍曾一度抗拒，雷神因此取消我愛國者防空飛彈系統國際會員資格，美國在台協會（ＡＩＴ）為軍火商向總統府陳情協調，迫使空軍於二○二二年分期給付廿四億九千二百四十萬元、以為期五年的「愛國者技術代表」案，執行「以支持參與愛國者國際工程服務計畫（ＩＥＳＰ）和現場監視計畫（ＦＳＰ）」案，並換取重新參加愛國者使用國年會資格。據相關人士透露，此次弊端主要在此。

至於美國司法部案內所指二○一七年雷達系統採購案，據了解，當年與此案有涉者，是自二○一七年就開始協商的長程預警雷達第二階段維持案；二○一八年到二○二二年，要價一百一十億元台幣。此案每五年一議，第三階段甚至高達一百五十七億元。但外界披露這筆採購，究竟與雷神主導的長程預警雷達相關後續維持有關？或是同年度愛三重鑑測案有關？目前尚無法確實求證。