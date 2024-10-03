還原茶敘現場…府副秘：將官沒起立 總統問什麼狀況

賴清德總統日前出席國軍新晉任將官茶敘，眾人未起立，賴當場指正國防部，遭質疑立威。總統府副秘書長張惇涵昨表示，稱賴總統「怒罵」、「摔東西」，都是誇大，也不是真實情況；他並強調，賴總統不是耍官威的領導者。

張惇涵表示，賴總統希望拉近跟官兵距離，邀請將官授勳晉升後到總統府，因為是茶敘方式，總統府與國防部確實希望輕鬆自然一點，但「流程沒有對得很清楚」，導致賴總統到現場時，將官沒有起立鼓掌，所以賴總統在現場問：「這是一個什麼狀況？」但真的沒有摔東西，只問了幾個問題，就進行後續交談，茶敘持續一個多小時。

張惇涵透露，與賴總統開會時，賴總統進到會議室，大家都會起立問候，但賴都會說「不用，坐坐坐」，賴總統對他的口頭禪則是「惇涵你辛苦了」、「我跟你請教一下」。他認為，賴總統不是想立威、耍官威的領導者，反而經常請教、傾聽大家意見。

賴總統日前說中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「絕不可能簽署和平協議」，在野黨認為如此說法反而可能害台；張惇涵表示，這是居安思危，和平靠的是實力，不是靠協議，這也是政府推動全社會防衛韌性的重要性。他說，前總統蔡英文與賴總統都想走穩健、和平穩定現狀的（兩岸）路線。

此外，總統府提名的大法官人選，遭在野批「史上最爛名單」，張惇涵說，審查人事同意權是立法院責任，若覺得人選不適任，就讓這些被提名人上備詢台，應該用這樣的過程讓全民檢驗。