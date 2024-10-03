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備役替代役召訓兩天不住宿 日薪…700元起

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
桃園消防局辦退伍替代役男召集訓練，進行2天課程及演練檢傷救護（見圖）。記者曾增勳／翻攝
桃園消防局辦退伍替代役男召集訓練，進行2天課程及演練檢傷救護（見圖）。記者曾增勳／翻攝

政府今年擴大由警察局、消防局辦理備役替代役男召集訓練，課目包含防空避難、自救救人、交通執法、假訊息辨別等，役男召訓兩天不住宿，每天薪水七百元起。參與召訓備役役男看法不一，有人認為輕鬆學技能還不錯，也有人說沒強制力，提升民防兵力成效有限。

據了解，以往需用機關召訓率偏低，警政署負責警察役，去年在保安警察第一總隊召訓二五○人。政府為強化全民國防，將備役役男納入民防系統，治安維護組、防災救護組分別由警政署、消防署訓練。

治安維護組及防災救護組訓練，安排治安維護、交通管制、疏散避難、災害應變、醫療救護、物資分配及收容安置等課程，以利支援救災、醫療救護、治安維護等民防團隊任務。

警政署今年初完成種子教官培訓，多為各地警察局民防、義警、交通業務承辦人；今年下半年起召訓備役役男，課程含警察勤務要領、交通疏導、交通事故處理、防竊、防搶、民防法令，並有緊急救護實務操作。

近期各縣市警、消執行召集訓練，從「選員通知」退伍役男召訓開始，不少警消基層、役男都覺得政府作法「急就章」。

曾服司法行政役余姓男子說，替代役許多都養尊處優，若將備役役男列入民防兵力，召訓卻只有上個課，幫助不大，多了幾天公假而已。

服警察役的鄔姓男子認為，陸續有退伍同梯收到徵集令，一開始很擔心，以為要打靶、備戰，但看他們是學習緊急救護課程，課程相對輕鬆，教召還能學習新技能，才比較放心。

替代役男 民防 警察

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