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美軍火商雷神軍售台灣 涉及不當得利

聯合報／ 記者李人岳張文馨屈彥辰、編譯江昱蓁／連線報導
軍火商雷神公司涉及高報軍售價格，其中牽涉台灣愛國者飛彈系統採購案和雷達系統採購案。圖為愛國者二型對空飛彈對空中標靶實行攔截。本報資料照片
軍火商雷神公司涉及高報軍售價格，其中牽涉台灣愛國者飛彈系統採購案和雷達系統採購案。圖為愛國者二型對空飛彈對空中標靶實行攔截。本報資料照片

美國軍火商雷神公司涉嫌高報軍售價格造成盟邦損失，引發國際矚目；我國防部回應媒體時表示，美國司法部已與廠商達成認罪協商，將會把不當得利全數返還我方。我國防部的說法間接證實雷神對台軍售涉弊。

國務院：司法部調查中

美國國務院發言人一日回覆本報詢問表示，美國不容對外軍售過程中出現不當行為。美國致力於維持軍售合約過程中的完整性，並確保追究那些以犧牲美國軍隊、盟友及夥伴為代價，破壞政府採購系統完整性的人的責任。美國務院強調，此案正由司法部調查中，美方不做特定評論。

雷神銷售武器太貴 引反彈

案件源起是彭博新聞在今年六月報導，美國政府針對ＲＴＸ公司（原名雷神公司）飛彈和國防服務哄抬價格展開刑事調查。

彭博指出，ＲＴＸ與其他大型國防企業近年因銷售武器過於昂貴，才會引發強烈反彈。二○二三年，美國國會議員認為，這些企業利用獨家供應部分品項的身分，炒作價格甚至遠超過通膨水準，因此敦促美國國防部長奧斯丁調查哄抬價格的行為。而這些調查的內容，包括雷神二○一一年至二○一三年，以及二○一七年簽署的飛彈與防衛合約的所有報價。

雷神支付12.4億美元簽和解

彭博引述消息來源指出，美國政府針對ＲＴＸ公司飛彈和國防服務哄抬價格的刑事調查；而和解協議會讓雷神與中東國家合約中不當給付的調查落幕。據華爾街日報報導，ＲＴＸ最後支付十二點四億美元和美國政府簽署和解協議。

在彭博的報導中並未提及台灣，也未觸及到台灣向雷神公司採購的合約內容。但據壹傳媒前天報導內容指出，全案經美國司法部調查，發現其中與台灣直接相關的包括二○一三年愛國者飛彈系統採購案和二○一七年的雷達系統採購案，台灣因為雷神高報價格而損失上億美元。

國防部：後續完善軍購防弊

壹傳媒報導並說，美方發現問題後，雖然將調查結果告知台灣，但由於牽涉美國對外軍售的國際信譽，因此美國在台協會（ＡＩＴ）告知我方，相關報導不會提到台灣。

對於上述報導內容，國防部透過新聞稿回應說，針對網傳「美台軍售疑涉詐欺」的不實指控，全案經國際媒體披露，係美國政府主動調查、通知我方，並將代為向廠商求償；目前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方；後續雙方將持續密切合作，完善軍購防弊機制。

藍委：被當盤仔不能變凱子

國民黨立委賴士葆表示，國防部要出面說清楚，美國武器都賣很貴，中間又涉弊，應該要追查我方權益受損、買貴了。審計部也應該介入，賴清德總統、總統府必須嚴正表態，我方已經被當作「盤仔」（台語冤大頭之意），不能變凱子。

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