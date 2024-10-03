退伍替代役特殊訓練 實彈射擊18發

內政部今年起首度替退伍替代役男安排實彈射擊演訓，台中市民政局完成第一梯次，一二七人在成功嶺營區訓練，新竹市民政處也已召訓一百人。有受訓役男說，實彈射擊是特殊體驗，但也有役男說演訓太安全，「不太有戰場的感覺」。

軍方表示，後備軍人教召訓練依編制專長訓練，訓練中實彈射擊是指定共同科目，依據後備役兵種編制分步槍、手槍、機槍，一般後備役男步槍射擊為一七五公尺指定射擊、機槍為十公尺基本射擊，重點在驗證後備軍人對專長熟悉與戰備訓練成效。

近期包括台中市、台南市、新竹市的民政局都配合計畫，陸續辦理備役替代役男召訓實彈射擊訓練。台中市民政局在成功嶺營區舉辦首梯替代役備役役男實彈射擊演訓，課程有全民國防教育—戰傷救護TCCC介紹、射擊基本課程與模擬射擊，貼近融入戰場景況。

台中市民政局長吳世瑋指出，九月廿五日召訓一二七人，第二梯次為十一月六日，將召訓一二六人，目的是讓役男增進戰技。

新竹市政府九月廿六日在關西營區辦理替代役備役役男射擊訓練，共召訓一百人，報到率百分之百。

接受召訓劉先生說，配戴厚重頭盔、著防彈背心及耳塞，並訓練自已在高強度下保持專注與冷靜，熟記步槍射擊要領配合指令進行實彈射擊，裝上彈匣、開保險那一刻，真的非常緊張。

有役男則說使用六五K二步槍射擊十八發「不過癮」，也有人認為太安全，「不太有戰場的感覺」。