聽新聞
0:00 / 0:00
退伍替代役特殊訓練 實彈射擊18發
內政部今年起首度替退伍替代役男安排實彈射擊演訓，台中市民政局完成第一梯次，一二七人在成功嶺營區訓練，新竹市民政處也已召訓一百人。有受訓役男說，實彈射擊是特殊體驗，但也有役男說演訓太安全，「不太有戰場的感覺」。
軍方表示，後備軍人教召訓練依編制專長訓練，訓練中實彈射擊是指定共同科目，依據後備役兵種編制分步槍、手槍、機槍，一般後備役男步槍射擊為一七五公尺指定射擊、機槍為十公尺基本射擊，重點在驗證後備軍人對專長熟悉與戰備訓練成效。
近期包括台中市、台南市、新竹市的民政局都配合計畫，陸續辦理備役替代役男召訓實彈射擊訓練。台中市民政局在成功嶺營區舉辦首梯替代役備役役男實彈射擊演訓，課程有全民國防教育—戰傷救護TCCC介紹、射擊基本課程與模擬射擊，貼近融入戰場景況。
台中市民政局長吳世瑋指出，九月廿五日召訓一二七人，第二梯次為十一月六日，將召訓一二六人，目的是讓役男增進戰技。
新竹市政府九月廿六日在關西營區辦理替代役備役役男射擊訓練，共召訓一百人，報到率百分之百。
接受召訓劉先生說，配戴厚重頭盔、著防彈背心及耳塞，並訓練自已在高強度下保持專注與冷靜，熟記步槍射擊要領配合指令進行實彈射擊，裝上彈匣、開保險那一刻，真的非常緊張。
有役男則說使用六五K二步槍射擊十八發「不過癮」，也有人認為太安全，「不太有戰場的感覺」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言