警、消首召訓退伍替代役 亂象多

政府為強化全民國防，要求落實服役期滿替代役役男演訓召集，其中治安維護組、防災救護組分別由警政署、消防署訓練，依內政部今年七月發布資料，預計今年召訓四萬五七五○人。基層警、消人員批評「全民皆兵」，替代役也跑不掉，還加重警、消工作負擔。

據了解，賴清德總統指示強化防衛韌性後，警察、消防單位首度加入召訓行列，但許多接到警消通知召訓的家長、備役民眾霧煞煞，誤以為是詐騙電話，民政局查證電話也接到手軟。有縣市開辦召訓，報到率僅四成，基層認為政府腳步太快，還沒形成全民共識。

內政部役政司今年一月函文，要求落實及規畫備役役男召訓，警政署、消防署五月接獲計畫核定，八月獲經費撥款後確定開辦，下放各縣市警消單位選員、負責召訓。台北市警察局指出，召訓非強制，由警察單位寄發通知，讓役男決定是否參與，北市各分局預計各召訓約八十至一百人，因還沒開會，都還未執行。

台北市消防局計畫年底前召訓二五八二人，不少人接到消防局電話一頭霧水，詢問「我已經退伍了，為什麼要訓練？」還有人以為接到詐騙電話，質疑「為什麼是消防局打來？」

桃園市警局九月起辦理召訓，三千多名役男召訓七成，消防局預計召訓九百多人，但選員通知後只約四成役男願意參加。新北市警察局已辦理八場召訓一○四七人，到訓率九成七。

一名家長接到桃園警分局徵詢電話嚇一跳，批政府事先沒宣導，突然接到電話詢問，難怪會誤為詐騙電話。有人以為是強制受訓，所以同意，既然可以選擇不受訓，「我寧願不去」。

台中市警局預定召訓三千人、台南市警局召訓一七八七人，高雄市警、消則合計要召訓五一八一人。

高雄市一名承辦員說，過去從沒有執行召訓，讓人手忙腳亂。有警察幹部說，訓練役男有民防能力，立意良善，但未充分說服年輕人。