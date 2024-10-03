聽新聞
0:00 / 0:00

警、消首召訓退伍替代役 亂象多

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

政府為強化全民國防，要求落實服役期滿替代役役男演訓召集，其中治安維護組、防災救護組分別由警政署、消防署訓練，依內政部今年七月發布資料，預計今年召訓四萬五七五○人。基層警、消人員批評「全民皆兵」，替代役也跑不掉，還加重警、消工作負擔。

據了解，賴清德總統指示強化防衛韌性後，警察、消防單位首度加入召訓行列，但許多接到警消通知召訓的家長、備役民眾霧煞煞，誤以為是詐騙電話，民政局查證電話也接到手軟。有縣市開辦召訓，報到率僅四成，基層認為政府腳步太快，還沒形成全民共識。

內政部役政司今年一月函文，要求落實及規畫備役役男召訓，警政署、消防署五月接獲計畫核定，八月獲經費撥款後確定開辦，下放各縣市警消單位選員、負責召訓。台北市警察局指出，召訓非強制，由警察單位寄發通知，讓役男決定是否參與，北市各分局預計各召訓約八十至一百人，因還沒開會，都還未執行。

台北市消防局計畫年底前召訓二五八二人，不少人接到消防局電話一頭霧水，詢問「我已經退伍了，為什麼要訓練？」還有人以為接到詐騙電話，質疑「為什麼是消防局打來？」

桃園市警局九月起辦理召訓，三千多名役男召訓七成，消防局預計召訓九百多人，但選員通知後只約四成役男願意參加。新北市警察局已辦理八場召訓一○四七人，到訓率九成七。

一名家長接到桃園警分局徵詢電話嚇一跳，批政府事先沒宣導，突然接到電話詢問，難怪會誤為詐騙電話。有人以為是強制受訓，所以同意，既然可以選擇不受訓，「我寧願不去」。

台中市警局預定召訓三千人、台南市警局召訓一七八七人，高雄市警、消則合計要召訓五一八一人。

高雄市一名承辦員說，過去從沒有執行召訓，讓人手忙腳亂。有警察幹部說，訓練役男有民防能力，立意良善，但未充分說服年輕人。

役男 警察

延伸閱讀

山陀兒颱風中心強度減弱 預計「這時間」從台南、嘉義一帶登陸

山陀兒颱風還未登陸 全台1死2失蹤70傷

風雨還沒來…花蓮水源村老翁疑欲渡溪「落水失蹤」 警消急搜救

疏散人數掀爭議…花蓮撤離人數下修？ 內政部：數據均由縣府提供

相關新聞

美軍售商詐盟邦…傳台灣也受害？賴士葆喊拒當「凱子」：賴總統應嚴正表態

據媒體報導，美國軍火商「雷神公司」涉及高報軍售價格造成盟邦損失，其中牽涉台灣2項軍購案。國民黨立委賴士葆今日喊話，賴清德...

警、消首召訓退伍替代役 亂象多

政府為強化全民國防，要求落實服役期滿替代役役男演訓召集，其中治安維護組、防災救護組分別由警政署、消防署訓練，依內政部今年...

美軍售高報價格疑損台權益 王鴻薇：國防部態度奇怪

媒體報導，美國軍火商「雷神公司」涉高報軍售價格造成盟邦損失，牽涉台灣兩項軍購案。國防部表示，有關廠商將全數返還不當得利，...

拋我軍費應提高至GDP10% 賴士葆批：川普把台灣當肥羊

美國共和黨總統候選人川普於專訪中表示，台灣軍費應提高到GDP的10%。對此，國民黨立委賴士葆今日表示，台灣在川普眼中就是...

川普指台灣國防預算應占GDP10% 白委憂排擠其他資源

有關美國共和黨總統候選人川普認為，台灣的國防支出不夠，應該提高到國內生產毛額（GDP）10%，民眾黨立委林憶君今天說，明...

美售台武器涉詐扯上疑美論 國軍執行力薄弱才是大問題

昨天（10月1日）晚間，國防部突然發出新聞稿，怒斥「美台軍售涉詐欺」報導為不實指控，強調「本案前經國際媒體披露，係美國政府主動調查、通知我方，並將代為向廠商求償。目前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方」，考慮到案件司法偵辦中，因此細節不宜公開，絕非網傳「隱瞞」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。