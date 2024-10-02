颱風山陀兒來襲 澎湖後備教召300餘人如期舉行

颱風山陀兒來襲，澎湖後備軍人教育召集如期舉行，澎湖縣長陳光復今天在風雨中前往鎮海、白沙等教召場域慰問教召後備部隊，致贈加菜金，感謝共同守護國家安全。

陳光復慰問教育召集訓練的澎湖縣籍後備軍人，感謝官兵為國家安全履行義務，暫時放下工作，再次接受軍事化教育與訓練，致贈加菜金，由澎湖後備指揮部指揮官張勝瑋上校代表接受並回贈感謝狀。

張勝瑋表示，後備軍人接受教召，秉持「在營為良兵，在鄉為良民」信念，專心接受訓練和成效驗證，提升執行戰備任務能力及戰鬥技能，將持恆戮力戰備訓練，提升部隊整體戰力，守護國家安全。

陳光復表示，後備軍人是國防的中堅力量，也是國家最堅強的後盾，希望藉由每年定期的教育召集訓練，強化戰力並提升全民國防意識，共同守護國家安全。

陳光復也指出，國軍弟兄們是國家穩定前行的重要力量，面對兩岸緊張局勢，不僅在國防上堅守家園，在重大災害發生時，更總是第一時間深入災區、搶救生命，為民眾安全盡心盡力，尤其颱風來勢洶洶，防颱工作務必做好，訓練固然重要，但自身安全更要顧，唯有照顧好自己，才有多餘力量去守護他人。

澎湖後備旅今年第1梯次教育召集訓練，自9月28日起至10月4日止，分別於鎮海、白沙、澎南及西嶼國中4處同步展開，教召澎湖籍300餘人，10月中旬還有1梯次，訓練包含戰術行軍、編制武器射擊以及災害防救等課程，內容多元豐富。