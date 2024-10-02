川普指台灣國防預算應占GDP10% 白委憂排擠其他資源

有關美國共和黨總統候選人川普認為，台灣的國防支出不夠，應該提高到國內生產毛額（GDP）10%，民眾黨立委林憶君今天說，明年度國防預算首度超過2.6%，已經達到占比新高，政府資源有限，增加更多軍費支出，勢必就會排擠其他資源，恐怕影響台灣人民的全體利益。

川普近期接受華盛頓郵報（The Washington Post）專訪，談及台灣的狀況很棘手，距離美國有9000英里，距離中國僅100英里，希望台灣的領袖們在未來4年內大幅增加國防投資，「他們應該花（GDP）10%。」

林憶君指出，明年度國防預算首度超過國內生產毛額（GDP）2.6%，已經達到占比新高，雖然相比以色列、新加坡等國，這些面臨類似生存危機的國家，台灣的國防預算GDP比例確實仍相差甚遠，但是川普為了美國總統大選，對台灣開出如此巨額的國防支出，恐非台灣可以承受之力，更非台灣人民之福。

林憶君認為，針對川普如此說法，根本就不可能實現，「應該只是單純為了選舉隨意說出的浮誇語言。」

林憶君指出，政府資源有限，增加更多軍費支出，勢必就會排擠其他資源，尤其是排擠社福和教育等資源，倘若國防預算不斷升高，恐怕影響台灣人民的全體利益，不可不慎，還是需要得到全民的共識及認同，根據需求採取保守穩健做法才是正確做法。

林憶君認為，面對中國對台不斷以武力威脅，適當提升台灣國防軍備預算，的確有其必要性及迫切性，台灣如何防衛固守、靠自我軍力有效嚇阻對岸，這是維持台海安全的重要條件，因此如何有效嚇阻、強化自我防衛能力，保護台灣人民平安，才是對中共解放軍最有效的攻擊。

林憶君強調，民眾黨的立場是「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，就連前總統蔡英文與現任的賴清德總統，兩人過去皆多次強調「備戰才能避戰、能戰才能止戰」，顯示民眾黨與民進黨秉持的政策立場一致，也樂見兩黨採取台灣社會的最大共識。