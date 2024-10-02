拜登最大筆對台軍援含哪些品項？國務院賣關子

美國上批援台軍備品出現發霉防彈衣及過期彈藥，使近日宣布的最大筆軍援品項成為焦點。美國國務院今天未回覆軍援細節，只說包括「關鍵防禦庫存」及強化台灣當前及未來嚇阻力的自衛設備。

美國總統拜登（Joe Biden）30日宣布動用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA），軍援台灣5.67億美元（約新台幣181億元）。這是美國迄今對台最高額的PDA援助計畫。

白宮未提到軍援細項。美國國務院今天以6項要點回覆中央社相關提問，多著墨援台立場而非軍備品項。

國務院透過電子郵件表示，美國2023年度國防授權法（NDAA），授權總統每年可指示國防部挪用價值最高10億美元（約新台幣319億元）的防衛物資或服務給台灣。

國務院指出，這批軍援包括台灣將能夠用來強化當前及未來嚇阻力的自衛設備，及可解決關鍵防禦庫存問題的系統，這體現美國一直以來協助台灣保持足夠自衛能力的承諾。

國務院說，這批軍援與美國長期以來的一中政策相符，美國的一中政策不變，依舊以台灣關係法、美中3個聯合公報及對台6項保證為指引。美國反對任何一方單方面改變現狀，不支持台獨，期望兩岸分歧能以和平方式解決。

國務院表示，美國的首要目標仍是維護台海和平穩定。

國務院指出，數十年來，多屆政府動用總統撥款權，向外國合作夥伴及國際組織提供國防部庫存的防禦物資及服務。拜登政府動用總統撥款權援台，這是美方持續承諾協助台灣維持足夠自衛能力的實例，符合美國一貫政策。

美國「國防新聞」（Defense News）20日引述美國官員報導，這批軍援將為訓練、庫存、反裝甲武器、防空和多域態勢感知（multi-domain awareness）提供經費，品項還包括無人機，也就是不對稱戰略的關鍵。

拜登在任期剩不到3個月時宣布提供台灣最大筆軍援，是否意在有限的時間內強化台灣國防，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）上午對中央社表示，無法排除政治或外交考量的可能性，但是他不認為外界應如此解讀軍援時間點。

他說，這個時候拋出最大筆軍援可能是因為準備過程複雜又耗時，正好在這個時候完成。

根據「國防新聞」，五角大廈目前還在擬定對台的第3批援助計畫，拜登政府規劃在1月任期結束前完成。

拜登去年7月首次對台動用總統撥款權，軍援3.45億美元，部分軍備同年12月運抵台灣，結果出現潮濕發霉的防彈衣及過期彈藥，凸顯品管缺失。

相關報告今年9月中旬曝光後，五角大廈表示，未來任何對台的「總統撥款權」作業都將借鑑這次的經驗，並已採取行動改善流程。