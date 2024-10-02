「雷神公司」涉高報軍售價格 國防部：已與美司法部達認罪協商

壹傳媒報導，軍火商「雷神公司」涉及高報軍售價格造成盟邦損失，其中牽涉台灣兩項軍購案。國防部對此回應表示，美國司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還我方不當得利。國防部強調，這項訊息操作「疑美論」的跡證明顯，呼籲國人注意。

壹傳媒報導，彭博社在今年6月間披露美國聯邦審計署（Government Accountability Office，簡稱 GAO）在稽核國防部對外軍售案時，發現軍火商「雷神公司」（RTX）涉及不法價格欺詐，不但高報軍售價格，造成國際友邦損失，其中還可能涉及洗錢、貪瀆、官商勾結等國際性醜聞的疑慮，全案經美國聯邦司法部調查，發現其中與台灣直接相關的包括2013年愛國者飛彈系統採購案和2017年的雷達系統採購案，台灣因為雷神高報價格而損失上億美金，美國司法部將判罰雷神公司賠償及罰款約2.5億美金。

壹傳媒報導並指出，美方發現問題後雖然將調查結果告知台灣，不過由於牽涉美國對外軍售的國際信譽，因此AIT告知我方相關報導不會提到台灣，也拒絕我方共同發表聯合聲明的建議，並邀由我方對聲明內容應模糊化處理，不得擅自洩漏訊息。

對於這項報導，國防部以新聞稿表示，針對網傳「美臺軍售疑涉詐欺」的不實指控，全案經國際媒體披露，係美國政府主動調查、通知我方，並將代為向廠商求償。目前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方；後續雙方將持續密切合作，完善軍購防弊機制。

國防部強調，確保軍售相關案件依循法規、不容積弊，是民主國家的共同價值標準。本案剛好證明，美台雙方在軍售制度上，都有嚴謹的防弊設計。國防部表示，調查過程雙方保持密切聯繫協調，惟考量全案為司法偵辦案件、細節不宜公開，以免影響進度。網傳所謂「隱瞞」、「掩蓋」等節均屬不實。

國防部並指出，這項訊息的釋出，結合中國75周年國慶時機，以及解放軍東部戰區傳散極具針對性的威懾影片之際，由屬性特殊的內容農場釋放，操作「疑美論」的跡證明顯，對我國防安全、台美關係都是一種傷害，籲請國人注意。