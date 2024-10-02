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總統指正將官 國防部長：未震怒摔東西

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷／台北報導
政壇傳出賴總統日前對新晉將官發飆，惹來不少議論。圖為賴清德總統出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮。（本報資料照片）
政壇傳出賴總統日前對新晉將官發飆，惹來不少議論。圖為賴清德總統出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮。（本報資料照片）

賴清德總統日前出席國軍新晉任將官茶敘，傳出當場指正國防部「軍人怎能不知曉禮節」，國防部長顧立雄昨天表示，總統是三軍統帥，沒有立威問題，軍人應該有的禮節，總統本來就會提醒，因為首次舉辦相關茶敘，可能沒有溝通得很清楚，絕對沒有所謂的辱罵跟摔東西。

不過，國民黨立委羅智強指出，賴總統大可事後與國防部溝通，首長與將軍是國家棟樑並非奴才，應了解幕僚間為何發生溝通錯誤，希望賴總統謹記此事。

立法院會昨進行施政報告總質詢，顧立雄會前受訪時表示，賴總統是三軍統帥，沒有什麼立威的問題，軍人應該有的禮節，總統本來就會提醒。

顧立雄說，首次舉辦相關茶敘，事前可能沒有溝通清楚，賴總統本來就會有所提醒，往後再舉辦茶敘會更加順利，絕對沒有所謂的辱罵、摔東西跟立威等事情，「這些講法都很誇張，希望大家不要再以訛傳訛。」

外傳軍方提交晉任將官籍貫，顧立雄說，長久以來「將級重要軍職人員簡歷冊」都有籍貫欄，「絕非刻意新增。」

顧立雄也說，國防部會考慮刪除籍貫欄，賴總統也一再強調用人唯才，沒有任何省籍之分，不會因為省籍而影響升遷，特別是在敵情嚴峻的今天，沒有必要刻意強調省籍與統獨，「這些只會親痛仇快，對台灣而言沒有任何好處。」

國防部 顧立雄

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