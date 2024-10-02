軍費占GDP10%？ 專家：軍國主義國家也做不到

美國總統候選人川普受訪表示台灣國防經費應占國內生產毛額ＧＤＰ百分之十，軍事專家揭仲指出，ＧＤＰ十％約二兆六四一○億元，占總歲出八成四，「連軍國主義極權國家都做不到」；蘇紫雲則說，川普說法幾乎不可能實現。

我國防部稱，對於美國總統候選人發表有關我國防預算之看法，沒有評論。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲分析，以色列達ＧＤＰ五％比率已相當高，台灣不可能十％。台灣根據需求應先從能力導向角度思考如何形成以不對稱戰力搭配常備兵力再編訂預算，現行預算法也對歲出編列有限制。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，我國二○二五年ＧＤＰ預估值廿六兆四一○○億元，ＧＤＰ十％是二兆六四一○億元，占總歲出三兆一三二五億元的比率為八十四％，幾乎是二○二五年國防部年度預算編列數四七六○億的六倍，真這麼做，政府剩餘預算額度在支應人事費用後，連支應衛生福利部都不夠。

揭仲認為，川普前總統顯然是在對我預算規模與財政狀況非常不了解情況下才有這種即興式、偏離現實的發言。

揭仲稱，川普始終對北約、日韓等盟國的國防支出相當不滿，主張各國應提高軍費來負起防衛的責任；川普主張讓美國再次強大，做法上不會從全球事務中抽手，要求盟邦提高軍費其實是想「降低美國作為世界帝國之首的成本」。

揭仲憂心這幾年國防支出還能超過ＧＤＰ二％，主要是因為有「海空戰力提升計畫」與「新式戰機採購」等兩項特別預算案加持，這二項特別預算在二○二六年執行完畢後，二○二七年國防支出將由年度預算支應，若川普重返白宮，政府要如何應付川普政府的壓力？