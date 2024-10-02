川普：台灣軍費應占GDP的10%

華盛頓郵報九月卅日刊出美國共和黨總統候選人川普專訪，川普認為中國大陸終究會攻打台灣，但不會在他任內發生；川普在專訪中指台灣的國防支出不足，台灣軍費應提高到國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之十。

專訪川普的狄森是華府智庫「美國企業研究所」研究員。狄森為了解川普第二任期內維持世界和平的策略，提到川普曾說，如果他在任，俄國不會入侵烏克蘭、伊朗不會攻擊以色列，狄森問，那麼中國會攻打台灣嗎？

川普說：「不會，我當總統時不會，但中國終究會攻台。」

川普說台灣情況棘手，「別忘了，台灣距離美國九千英里，距離中國只有一百英里」。川普說，希望台灣領袖利用未來四年大幅增加國防投資。

狄森向川普指出，台灣現在的國防支出已占ＧＤＰ百分之二點六，這比一些北約國家還高，但川普說，「台灣應該花費百分之十」。

對此川普並未細說，狄森全文也僅在這個問題上提到台灣。曾任川普政府國安顧問的歐布萊恩今年六月曾說，台灣國防支出應增加到ＧＤＰ的百分之五。

狄森在文中說，二○○○年以來，除了川普，每個美國總統都遇上俄國總統普亭入侵他國事件。布希總統任內，俄國進軍喬治亞，歐巴馬總統任內，俄國併吞克里米亞並對烏克蘭頓巴斯地區發動游擊戰，現任拜登總統任內，俄國全面入侵烏克蘭。川普說，在他擔任總統期間，普亭「並未拿走任何東西」。

「歐應與美花相同的錢」

川普對自己任期內俄羅斯並未入侵鄰國頗感自豪，且對俄烏戰期間歐洲出的錢不如美國多頗有微詞。川普說，現在情況大不同，普亭在俄烏戰中失去許多官兵，也取得許多進展，接管了烏克蘭大片地區，而「我最大的疑問之一是，歐洲就像過去那樣漫不經心。歐洲應該跟我們花費相同的金錢，歐洲整體與美國大小相似，經濟規模也相似。」

狄森指出，聽川普談論他如何嚇阻美國敵人，關鍵似乎是拜登總是擔心事態惡化，這讓敵人壯膽；相對地，川普是讓敵人擔心事態惡化，這促使敵人打退堂鼓。

狄森在文中說，此事顯現川普維持和平的策略，是隨時準備讓事態擴大惡化，同時透過談判，提供敵人放棄的途徑，因此這不是孤立主義。

這次專訪細數川普上屆四年任期的外交政績，包括摧毀伊斯蘭國、轟炸使用化武的敘利亞、暗殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼、對俄國發動網路攻擊、軍售標槍飛彈給烏克蘭，以及警告北韓若繼續威脅美國，美國將發動「前所未見的怒火與戰火」。