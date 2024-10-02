冷眼集／美需索無度 台灣豈能逆來順受？

美國前總統川普拋出「台灣國防支出應提高到ＧＤＰ十％」或許是面對激烈膠著總統選戰希望爭取關注的發言，我政府應深思川普背後的用意，盤算如何因美國大選後的世界局勢，思考怎麼做才是謀求台灣的最高利益。

川普總統任內的國家安全顧問歐布萊恩今年七月受訪時，提出台灣國防支出應該提高到ＧＤＰ五％，當時就被專家認為達年度總預算四成三，「根本沒有民主國家在承平時期可以如此編列」，如今川普乾脆再加碼，拋出應該提高到ＧＤＰ十％，達總預算八成四「連極權國家也做不到」。

美國總統大選進入最後關鍵階段，川普與民主黨候選人賀錦麗廝殺激烈，民調幾乎都在誤差範圍內，面對選情膠著，必須試圖在話題上突破，語不驚人死不休只為吸引選民注意，反正訴諸民粹、爭取選票，根本沒有哪個美國選民會真的深究「ＧＤＰ十％」到底是多天方夜譚的數字。

然而，身在台灣，除了傻眼、搖頭，恐怕更需關注川普說法背後的深意。川普在總統任內就對北約、日本、韓國等盟國軍費支出迭有批評，對台灣更不掩飾地抱怨距離美國遠在九千英里外，似乎看在精打細算的生意人眼裡，怎麼算都不符合「美國優先」的利益。

在川普盤算裡，就算仍要當世界強權老大，也不可能放棄「小弟們」該付出的成本。

民進黨政府及綠營側翼很喜歡將「疑美論」扣上紅帽，甚至與「中共在台協力者」畫上等號，但卻無法告訴國人面對反覆不定、需索無度的老大哥，怎麼做才能確保真正的國家利益？

美國大選到了最後關頭，從北約、烏克蘭到日韓都繃緊神經思考如何應對選後的美國政府，台灣除了逆來順受、照單全收之外，有沒有思考怎麼做會更符合台灣利益？