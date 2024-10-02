聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／美需索無度 台灣豈能逆來順受？

聯合報／ 記者李人岳
美國共和黨總統候選人川普在受訪時說，中國大陸終究會攻台，台灣應把國防支出提高到GDP的10%。法新社
美國共和黨總統候選人川普在受訪時說，中國大陸終究會攻台，台灣應把國防支出提高到GDP的10%。法新社

美國前總統川普拋出「台灣國防支出應提高到ＧＤＰ十％」或許是面對激烈膠著總統選戰希望爭取關注的發言，我政府應深思川普背後的用意，盤算如何因美國大選後的世界局勢，思考怎麼做才是謀求台灣的最高利益。

川普總統任內的國家安全顧問歐布萊恩今年七月受訪時，提出台灣國防支出應該提高到ＧＤＰ五％，當時就被專家認為達年度總預算四成三，「根本沒有民主國家在承平時期可以如此編列」，如今川普乾脆再加碼，拋出應該提高到ＧＤＰ十％，達總預算八成四「連極權國家也做不到」。

美國總統大選進入最後關鍵階段，川普與民主黨候選人賀錦麗廝殺激烈，民調幾乎都在誤差範圍內，面對選情膠著，必須試圖在話題上突破，語不驚人死不休只為吸引選民注意，反正訴諸民粹、爭取選票，根本沒有哪個美國選民會真的深究「ＧＤＰ十％」到底是多天方夜譚的數字。

然而，身在台灣，除了傻眼、搖頭，恐怕更需關注川普說法背後的深意。川普在總統任內就對北約、日本、韓國等盟國軍費支出迭有批評，對台灣更不掩飾地抱怨距離美國遠在九千英里外，似乎看在精打細算的生意人眼裡，怎麼算都不符合「美國優先」的利益。

在川普盤算裡，就算仍要當世界強權老大，也不可能放棄「小弟們」該付出的成本。

民進黨政府及綠營側翼很喜歡將「疑美論」扣上紅帽，甚至與「中共在台協力者」畫上等號，但卻無法告訴國人面對反覆不定、需索無度的老大哥，怎麼做才能確保真正的國家利益？

美國大選到了最後關頭，從北約、烏克蘭到日韓都繃緊神經思考如何應對選後的美國政府，台灣除了逆來順受、照單全收之外，有沒有思考怎麼做會更符合台灣利益？

川普 美國大選 老大

延伸閱讀

打預防針？希拉蕊提自身經驗警告 十月驚奇恐對賀錦麗不利

川普：中國不會在我當總統時攻台 台灣國防支出應拉至GDP10%

勘災政治學…川普訪災區「不談政治」 隨後酸賀錦麗擺拍

「唯一愛國選擇」紐時不意外挺賀錦麗 近70年沒支持過共和黨候選人

相關新聞

冷眼集／美需索無度 台灣豈能逆來順受？

美國前總統川普拋出「台灣國防支出應提高到ＧＤＰ十％」或許是面對激烈膠著總統選戰希望爭取關注的發言，我政府應深思川普背後的...

總統指正將官 國防部長：未震怒摔東西

賴清德總統日前出席國軍新晉任將官茶敘，傳出當場指正國防部「軍人怎能不知曉禮節」，國防部長顧立雄昨天表示，總統是三軍統帥，...

「雷神公司」涉高報軍售價格 國防部：已與美司法部達認罪協商

壹傳媒報導，軍火商「雷神公司」涉及高報軍售價格造成盟邦損失，其中牽涉台灣兩項軍購案。國防部對此回應表示，美國司法部已與廠...

軍費占GDP10%？ 專家：軍國主義國家也做不到

美國總統候選人川普受訪表示台灣國防經費應占國內生產毛額ＧＤＰ百分之十，軍事專家揭仲指出，ＧＤＰ十％約二兆六四一○億元，占...

川普：台灣軍費應占GDP的10%

華盛頓郵報九月卅日刊出美國共和黨總統候選人川普專訪，川普認為中國大陸終究會攻打台灣，但不會在他任內發生；川普在專訪中指台...

大陸公布「匿名者64」 國防院學者：為掩蓋內部民怨

中共國安部日前宣稱駭客組織「匿名者64」是台灣資通電軍所屬的網軍，還對3名我方現役軍人立案偵查。國防院學者分析，中共對資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。