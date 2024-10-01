傳美售台武器涉詐 國防部：操作疑美論跡證明顯

媒體報導，美國售台武器疑似涉及詐欺。國防部今天表示，目前美司法部已與廠商達成認罪協商，並返還不當得利給台灣，但所謂隱瞞、掩蓋均屬不實訊息，更是結合中國國慶時機釋出，操作疑美論跡證明顯。

有媒體報導，美國售台武器疑涉「國際詐欺」，為雷神公司抬高價格並要台灣吞下，項目包括飛彈及雷達系統。

國防部晚間發布新聞稿表示，此案日前經國際媒體披露，是美國政府主動調查、通知台灣，並將代為向廠商求償，目前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還不當得利給台灣，後續雙方將持續密切合作，完善軍購防弊機制。

國防部指出，將確保軍售相關案件依循法規、不容積弊，為民主國家共同價值標準。也因此案適度證明，美台雙方在軍售制度上都有嚴謹防弊設計，調查過程雙方保持密切聯繫協調，但考量全案為司法偵辦案件、細節不宜公開，以免影響進度。

國防部強調，網傳所謂「隱瞞」、「掩蓋」等節均屬不實。

國防部進一步說明，這項不實訊息的釋出，結合中國75周年國慶時機，及解放軍東部戰區傳散極具針對性的威懾影片之際，由屬性特殊的內容農場釋放，操作「疑美論」跡證明顯，對台灣國防安全、台美關係都是一種傷害，籲請民眾注意。